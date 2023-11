Dortmund : Sebastian Kehl ne fera aucun cadeau au PSG

D’ores et déjà qualifié pour les 8èmes de finale de la Ligue des Champions après sa victoire mardi soir face à l’AC Milan à San Siro (1-3), le Borussia Dortmund a surpris un bien grand monde de personnes dans ce groupe F de la mort. Si on s’attendait à ce que les Schwarz-Gelben soient l’équipe la plus en peine derrière le PSG, Newcastle et l’AC Milan, c’est finalement bien le BVB qui a verrouillé en premier son ticket pour les qualifications. Pourtant tout n’avait pas si bien commencé avec le revers au Parc des Princes contre Paris en septembre (2-0). Mais le club allemand est prêt à prendre sa revanche à la maison pour conserver la tête du groupe.

«Bien sûr nous allons jouer à notre meilleur niveau contre le PSG. Parce qu’à la fin nous voulons être premiers du groupe. Cela signifie que nous avons besoin d’un point en plus. Et c’est une question de prestige, il s’agit aussi de faire plaisir à nos fans à la maison. Je peux vous promettre que nous donnerons le meilleur de nous-mêmes (…). Personne ne s’attendait à ce que nous soyons qualifiés après cinq matchs», s’est réjoui le directeur sportif du club allemand Sebastian Kehl en zone mixte à Milan, alors que le BVB accueillera le PSG lors de l’ultime journée.