Tony Hibbert, ancien joueur d'Everton, signe en deuxième division de District !

L'histoire est aussi belle que surprenante. Petite commune de 1400 habitants dans les Deux-Sèvres, et dont le club évolue en deuxième division départementale, Louzy vient d'engager sa future star Tony Hibbert (40 ans). Ancien joueur d'Everton avec près de 300 matches de Premier League au compteur, l'ex-arrière droit anglais vient, en effet, de prendre une licence seniors à 40 ans, dans le club de l'ES Louzy. Actuel 8e de la poule nord de deuxième division départementale, le club thouarsais compte donc désormais un renfort de poids.

Installé depuis trois ans à Saint-Martin-de-Mâcon, à deux pas de Louzy, «il voulait fuir la notoriété, il en avait un peu marre d’être harcelé à chacune de ses sorties, il s’est trouvé un petit coin tranquille», explique d'ailleurs Jérôme Archambault, le président de Louzy, à Ouest France. Depuis peu, il s'occupait déjà des U13, souligne le président louzéen à la Nouvelle République avant d'ajouter : «cela le démangeait un peu. Revenir à la base du foot après une telle carrière, c'est bien pour lui. L'idée, c'est qu'il nous apporte son expérience, et qu'il prenne du plaisir. On est un club familial, et je pense que c'est ce qu'il a aimé, à savoir l'esprit de camaraderie plutôt que celui de la compétition». Une chose est sûre, la signature du natif de Liverpool à l'ES Louzy a fait grand bruit en Angleterre.