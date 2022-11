PSG : Nasser Al-Khelaïfi ouvert à une vente des parts du club !

La suite après cette publicité

Depuis 2011, le Paris Saint-Germain est propriété de Qatar Sports Investments (QSI). Évidemment, le club de la capitale rafle la plupart des titres nationaux. Si l'achat du Paris SG a été quasiment concomitant à l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, des rumeurs faisaient état d'un désengagement à partir du début de la compétition.

Cela tombe bien puisque celle-ci a ouvert ses portes ce dimanche avec le match d'ouverture entre le pays hôte et l'Équateur (0-2). Qu'en sera-t-il alors de la formation coachée par Christophe Galtier après cette compétition ? Voici quelques jours, on apprenait qu'un fonds d'investissement américain était disposé à racheter une partie du club à QSI.

« Nous n'allons pas vendre le club. Mais pourquoi pas un petit pourcentage du club »

Selon Forbes, le PSG est valorisé à 3 milliards d'euros. Le fonds d'investissement pourrait verser entre 300 et 450 millions d'euros pour récupérer entre 10 et 15% des parts du club. Pour le moment, le nom de ce fameux fonds n'a pas fuité et on attendait évidemment la prise de parole du grand patron du PSG. Celle-ci ne s'est pas fait attendre.

« Les gens parlent toujours du PSG, en pensant que nous n'avons que de l'argent à dépenser. Ce n'est pas vrai. Nous avons mis soixante-dix millions dans le club. Aujourd'hui, il en vaut plus de 4 milliards. Comme je l'ai dit, nous avons différentes offres de rachat. C'est une bonne affaire, une affaire fantastique. Une offre de rachat de 4 milliards ? Plus de 4 milliards, bien sûr. Mais nous n'allons pas vendre le club. Mais pourquoi pas un petit pourcentage du club. Nous réfléchissons à différentes offres en fait », a avancé Nasser Al-Khelaïfi sur les ondes de TalkSport. Une véritable petite révolution donc, même si pour le moment, le Qatar ne compte pas se désengager totalement du PSG.