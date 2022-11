PSG : le Qatar prêt à céder une partie du club

La suite après cette publicité

Quel sera l'avenir à long terme des investisseurs du Paris Saint-Germain, après le Mondial 2022 ? Depuis 2011 et le rachat du club francilien auprès de Colony Capital, la société Qatar Sports Investments (connue sous l'abréviation QSI) a racheté le club de la capitale, le faisant passer dans une nouvelle dimension. Un achat qui s'est déroulé en deux temps, 70% à l'été 2011 et les 30% restants en 2012. Avec un objectif qui revenait souvent : que le PSG brille pour le Mondial 2022, qui se déroulera dans le pays du Golfe.

Peu avant le début de la compétition, prévue du 20 novembre au 18 décembre, des premières rumeurs d'un désengagement du Qatar au Paris Saint-Germain commencent à prendre de l'ampleur. Selon les informations de L'Equipe, un fonds d'investissement américain, dont le nom n'a pas encore fuité, se serait positionné «depuis quelques semaines» afin de racheter une partie du capital du Paris-Saint-Germain, entre 10 et 15%, toujours à en croire le quotidien sportif.

Le Qatar ne vendrait pas le PSG dans l'immédiat

Un intérêt confirmé par l'entourage du club parisien et de Qatar Sports Investments auprès de L'Equipe, même s'il ne s'agit que des prémices d'une discussion. La réponse publique du Paris Saint-Germain et de son président Nasser al-Khelaïfi est évidemment attendue et pourrait constituer une véritable révolution dans l'avenir à long terme du décuple champion de France.

Pour le moment, un désintérêt du Qatar pour le PSG ne serait «pas la tendance», mais le Qatar a des raisons d'écouter cette offre. Selon Forbes, le PSG est valorisé à 3 milliards d'euros. Le fonds d'investissement pourrait verser entre 300 et 450 millions d'euros pour récupérer entre 10 et 15% des parts du club. Il sera intéressant de connaître la position de l'actionnaire après la Coupe du monde qatarie, même si l'objectif de Nasser al-Khelaïfi reste avant tout ramener la Ligue des Champions à Paris, comme il l'a promis à son arrivée en France.