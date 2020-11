LdC, Leipzig : Dayot Upamecano sait comment battre le PSG

Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du RB Leipzig ce mercredi soir pour son troisième match des phases de poules de la Ligue des Champions. Revanchards, les joueurs de la formation allemande n’ont pas oublié la déconvenue du dernier exercice lors de la demi-finale contre ce même PSG, certes moins amoindri que ce soir (3-0). Si pour certains ce moment a été dur à vivre, ce n’est plus qu’un lointain souvenir pour d’autres. C’est en tout cas ce qu’a affirmé Dayot Upamecano lors d’un entretien accordé à l’Équipe ce mercredi, lui qui a également une petite idée de comment battre le club de la capitale.

«Il faut jouer notre jeu, aller les chercher, les presser, ne pas reculer. C’est ce qu’on va essayer de faire. Je ne suis pas en train de vous dire que ce sera simple. Mais on va tout faire pour» , a ainsi commenté le défenseur international français avant d’affirmer qu’ils sont passés à autre chose. «Non, il faut être Leipzig. Je ne vous dirais pas ça si on n’avait pas déjà battu des grosses équipes. Il ne faut pas avoir peur de jouer notre jeu. Depuis août, on a relevé la tête. En ce moment, c’est plus difficile, on vient de perdre deux matches (MU,Mönchengladbach). Mais cela n’a pas atteint notre confiance.»