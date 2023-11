Comment Saint-Étienne vit les malheurs de l’OL

Il y a six ans et une semaine, l’Olympique Lyonnais humiliait l’ASSE dans un derby qui restera mémorable pour les supporters lyonnais. Menés par un Nabil Fekir de gala, les hommes de Bruno Genesio infligeaient un 5-0 humiliant à leurs rivaux de toujours sur leur propre pelouse. Six ans plus tard, les arabesques et les provocations du champion du monde 2018 envers le public stéphanois ne sont qu’un lointain souvenir pour les Gones. Lanterne rouge de Ligue 1, l’OL risque une descente en Ligue 2 inimaginable quelques mois auparavant. L’antichambre de l’élite, c’est où se trouve Saint-Étienne depuis deux saisons désormais. Actuellement cinquièmes, les Verts cherchent à remonter en fin de saison. En attendant, les supporters et d’autres observateurs du club du Forez regardent avec assiduité la situation délétère qui règne chez leur rival. Et dire que les avis divergent face à cette situation est un doux euphémisme. Nous sommes partis à leur rencontre.

Le malheur de Lyon ne fait pas le bonheur de tout le monde à Saint-Etienne

La situation que vit l’OL ne laisse personne indifférent en France. Crainte et respectée durant des années, l’institution rhodanienne marque le pas depuis plusieurs mois. Et cela fait la joie de pas mal de supporters d’équipes rivales à travers l’Hexagone. Pourtant, même au-delà de la rivalité historique qui anime les deux camps, voir l’OL descendre n’est clairement pas un événement joyeux pour tout le monde dans la Loire. Hervé, supporter de l’ASSE depuis toujours comme lui-même n’hésite pas à le clamer, est assez embarrassé de voir les Gones dans une situation assez inconfortable. Comme de nombreux supporters de Sainté, il rêve de voir les deux équipes se rendre coup pour coup la saison prochaine en Ligue 1. « Comme tous les Stéphanois, on en parle. Et ça surprend du côté de Saint-Etienne, surtout quand Laurent Blanc est arrivé l’an dernier, je pensais qu’il serait l’entraîneur adéquate et qu’il ferait revenir l’OL en Ligue des Champions. En tant que Stéphanois, ça peut paraître bizarre, mais je suis très peiné pour les supporters lyonnais et pour le club. D’abord parce que je comprends ce que les supporters lyonnais ressentent puisque nous on a connu le même chemin de croix il y a deux ans quand on est descendu en Ligue 2 et l’année passée quand on a failli descendre en National. Je comprends leur désarroi et ça m’attriste. J’aime bien cette rivalité, mais cette saine rivalité sportive entre les deux clubs. C’est malheureux ce qui arrive à Lyon. C’est compliqué de voir un club renommé au niveau européen, descendre. Ce sera compliqué de remonter. » Même sur ça, les avis divergent à Saint-Étienne.

Enzo, jeune supporter des Verts, n’est pas du tout du même avis que son aîné et semble assez enjoué à l’idée de voir Lyon descendre en Ligue 2. «Et si l’OL rejoignait les Verts en Ligue 2 ? C’est la question que je me pose même si on espère bien sûr remonter de notre côté. Un derby en Ligue 2, ça serait triste pour les deux clubs qui étaient des locomotives il y a quelques saisons en Ligue 1. Pour l’OL, c’est un club qui jouait encore une demi-finale de Ligue des champions il y a trois ans. C’est dommage pour eux de se retrouver là, mais en tant que supporters des Verts, pour moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. En discutant avec des amis supporters de l’ASSE, la plupart se réjouissent de la situation actuelle de Lyon. J’ai eu l’occasion de regarder le dernier match face à Metz. À domicile, avec des supporters qui te soutiennent malgré le classement…le niveau de jeu proposé est très décevant. Très franchement, je ne suis pas sûr que la situation de l’ASSE actuellement et même l’an dernier a inquiété et inquiète les supporters de l’OL. La vérité est que quand Lyon perd, Saint-Étienne est content.» Du côté du club, que nous avons contacté, on ne veut pas communiquer officiellement et publiquement sur ce sujet brûlant par respect pour l’OL. Toutefois, une source au sein de l’ASSE nous confie ne pas se préoccuper du sort de Lyon, mais qu’il serait cocasse de voir les Gones en L2 et les Stéphanois en L1 la saison prochaine.

La saison de la descente de l’ASSE ressemble drôlement à la saison que traverse l’OL

Pourtant, les Verts doivent savoir par quoi passe actuellement l’OL. En effet, à l’issue d’une saison 2021-2022 assez compliquée, ils avaient finalement été rétrogradés en Ligue 2 à l’issue d’un barrage cauchemardesque contre l’AJ Auxerre. Dans le jeu et dans les circonstances des défaites lyonnaises. Pour Romain Colange, journaliste sportif autour de l’actualité de l’ASSE pour Le Progrès, la ressemblance entre l’OL actuel et l’ASSE qui est descendu deux ans auparavant saute aux yeux : «je revois beaucoup de similitudes avec l’ASSE lors de l’année de la descente. Pour avoir vu beaucoup de matches, il y a énormément de choses qui me le font penser. Les faits de jeu ne sont pas en ta faveur, des détails ne sont jamais de ton côté. C’était pareil à Sainté. Contre Clermont, il y a toujours un truc qui fait que tu n’y arrives pas. Même quand tu fais de bons matches, tu n’arrives pas à marquer. C’est une spirale compliquée.»

Et alors que certains supporters lyonnais s’étaient amusés de la descente stéphanoise il y a quelques années, ils pourraient alors vivre la même mésaventure avec leur club de cœur à l’issue de la saison. Supporter des Gones, Oscar, lui, pense même que la saison que vit l’OL pourrait être encore pire que la cuvée 2021-2022 des Foréziens. «Je ne m’étais jamais moqué de Saint-Étienne. Même, ça m’embêtait de voir un club historique descendre en Ligue 2. Puis surtout, leur descente signifiait plus de derbies. Leur déclassement était pire pour moi. Ils jouaient le maintien depuis plusieurs saisons. Après, notre saison est bien pire que celle où ils descendent je trouve. Ils avaient une équipe très moyenne donc il y avait ce sentiment de plafond de verre atteint. Vu notre effectif, nous devons faire bien mieux et pourtant, j’ai l’impression qu’on marche sur les pas du Angers de l’année dernière.»

Chez les supporters ligériens, les déboires rhodaniens sont assez appréciés. Pour Enzo, voir l’OL être aux abois est loin d’être une souffrance alors qu’il juge le bilan lyonnais catastrophique cette saison en comparaison à la saison galère qu’avaient vécu les Verts deux ans auparavant. «J’ai l’impression que pour l’OL, c’est pire car la direction ne réagit pas. Surtout, quand je vois des Corentin Tolisso sur le banc, même des Rayan Cherki, j’ai du mal à comprendre. Cela ressemble à des mauvais signes quand on regarde les noms… Et puis le jeu proposé par Fabio Grosso a l’air vraiment limité. On avait recruté Pascal Dupraz, une sorte d’homme providentiel qui avait déjà fait des exploits et ça nous a donc donné des raisons d’y croire. J’ai l’impression que cet espoir est limité avec un Grosso inexpérimenté sur le banc. Voilà la légère différence selon moi.»

Essayer de se sauver grâce au mercato…

Dès lors, et malgré un début de saison qui ne laisse que très peu de place à l’optimisme, l’OL va devoir se battre pour le maintien jusqu’à la 34e journée. Pourtant, au sein de l’état-major de l’OL, tout va bien. John Textor, dès qu’il en a l’occasion, n’hésite pas à marteler qu’il a confiance en son groupe pour rectifier le tir alors qu’il affichait des objectifs de titres à son arrivée. Désormais, l’homme d’affaires américain n’hésite pas à agiter une deuxième carte qu’il apprécie tout particulièrement : le mercato. Pour lui, recruter des joueurs cet hiver permettra aux Gones de revenir dans des eaux qui leur sont plus familières. Hervé pense qu’un bon mercato est une condition sine qua none pour voir l’OL rester en Ligue 1. « La seule solution pour se maintenir est un mercato intelligent et malin comme a réussi à le faire l’ASSE l’an passé avec quelques bons joueurs, des revanchards qui arrivent à enchaîner les deux ou trois bons matches pour que la confiance revienne. Mais s’il n’y a pas un bon mercato malin, je suis très pessimiste.»

Mais voilà, comment attirer des joueurs alors que les pensionnaires du Groupama Stadium sont en grande difficulté depuis le début de saison. C’est toute l’interrogation de Romain Colange, qui pense également que le mercato lyonnais risque d’être compliqué alors que la bande à Grosso n’a plus le droit à l’erreur.«Ils ont déjà changé le coach, vont-ils changer de joueurs aussi dans les prochaines semaines ? Est-ce qu’ils vont faire all-in comme l’ASSE qui avait réussi à se maintenir avec des Yann M’Vila, Mathieu Debuchy, ce n’est pas sûr. Si c’est fini en janvier, est-ce que des joueurs vont venir en janvier à Lyon ? Tous ces signes ne sont pas bons et ça fait vraiment penser à Sainté.» Et alors que l’OL recrutait encore des Memphis Depay voire des Lucas Paqueta il y a quelques saisons, les dirigeants lyonnais n’arrivent plus à attirer des noms prestigieux depuis plusieurs mois désormais. Outre les problèmes financiers, qui ont parfois raison de ses ambitions, l’OL ne rayonne plus comme avant. Alors que Castello Lukeba et Bradley Barcola, deux enfants du club, sont partis cet été, ils ont été remplacés par Jake O’Brien et Diego Moreira, deux inconnus au bataillon.

…malgré un John Textor peu rassurant

Pour attirer des stars et des grands noms, il faudra donc plus d’argent qu’à l’accoutumée. Et à écouter John Textor, qui tente de faire revenir Juninho, ceci ne devrait pas être un problème alors qu’il n’avait pas hésité à affirmer qu’il ferait tout pour remettre le club septuple champion de France sur de bons rails. Pourtant, l’été avait été agité entre Rhône et Saône. Alors que la DNCG avait encadré la masse salariale et les transferts rhodaniens, cette mesure pourrait encore être appliquée par le gendarme financier du football français le 28 novembre prochain. Ce jour-là, John Textor devra convaincre sur les finances dont il dispose alors que l’OL a annoncé récemment avoir trouvé un accord avec "un groupe d’investisseurs de premier plan" pour un refinancement de la dette du club à hauteur de 120 millions d’euros. Si sanction il y a à la fin du mois, cela serait un terrible coup de massue qui pourrait condamner l’OL, désireux de réaliser plusieurs gros coups en janvier pour assurer sa place dans l’élite. Un cas d’extrême urgence auquel Jean-Michel Aulas, son prédécesseur, n’a jamais eu recours. Et alors que le patron des Gones depuis 1987 avait lâché son bébé lors du printemps 2022 après plusieurs mois de tractations, on pouvait penser qu’il l’avait donné à quelqu’un qu’il avait bien étudié. Pourtant, depuis qu’il est parti, les querelles sont légion entre Aulas et son successeur. Une rivalité sujette aux comparaisons chez les supporters des Gones qui n’hésitent pas à afficher leur soutien à l’un des deux sur les réseaux sociaux et qui a souvent le don de fragiliser l’Américain.

Les déboires s’empilent donc à Lyon. Alors que la santé financière du club rhodanien est assez difficile à diagnostiquer, même si John Textor semble être un meilleur orateur que businessman, le terrain ne ment pas. Et depuis qu’il a les pleins pouvoirs à l’OL, le club est apathique sur le pré. Oscar, supporter de l’OL depuis son enfance, regrette le nivellement sportif vers le bas sous Textor. «Avec Aulas, on était toujours dans les clous finalement. Au-delà de l’incertitude avec Textor sur plein d’aspects, ce qui m’inquiète le plus, c’est le plan sportif. On a toujours été sur le podium ou proche sous Aulas. Depuis l’arrivée de Textor, c’est la galère et c’est dur de voir du positif dans les prochaines années.» Une dualité qui traverse les frontières du Rhône et qui fait également jaser dans le 42. Hervé, lui, est assez circonspect face à ses nombreuses prises d’armes entre Textor et Aulas qui ne font que tirer le club vers le bas d’après lui. «Ce qui me fait le plus mal au cœur, c’est que j’ai l’impression qu’en six mois, un an, la descente aux enfers est en train d’annuler la structuration de quarante années de travail de Jean-Michel Aulas. Alors, ça faisait quelque temps que ça commençait à aller moins bien à l’OL, mais j’ai l’impression que tout est en train de partir en vrille depuis quelques mois et que ça annule le travail de 40 ans de Jean-Michel Aulas. Pour un Stéphanois, ça peut paraître bizarre de dire ça. En tant que supporter de l’ASSE, Aulas n’était pas mon meilleur ami. Mais respect pour le Monsieur qui a bâti de façon très méthodique le club et qui en a fait l’un des clubs les plus forts d’Europe. Je suis assez surpris. On ne peut pas enlever à Jean-Michel Aulas sa capacité à faire du business et à faire prospérer tout ce qu’il a touché en général a été une réussite autant à l’OL que pour ses affaires personnelles avec son entreprise Cegid. Quand j’ai vu John Textor arriver, je me suis dit que Jean-Michel Aulas n’avait pas pris le premier venu et qu’il avait bien étudié son pedigree et que ça allait être une bonne personne pour gérer le club.»

Il poursuit : «j’ai été surpris de la façon dont il a géré depuis qu’il a repris les rênes. Je ne suis pas sûr qu’il connaisse bien le foot et encore moins la Ligue 1. Aujourd’hui, je ne suis pas tout à fait sûr d’avoir confiance en ce Monsieur (…) Tout part en vrille. La politique de Monsieur Textor est illisible. Le triste spectacle que nous ont offert Textor et Aulas cet été avec cette guerre des égos entre eux dans la presse n’arrange rien dans un club qui était un peu en difficulté et au niveau de la confiance des joueurs de l’OL. Ce qu’ils vivent c’est exactement ce qui s’est passé à Saint-Etienne il y a deux ans. A un moment donné, les joueurs démarrent un match, ils ont la peur au ventre. Dès qu’ils ont le ballon, ils veulent vite s’en défaire et c’est là où ils déjouent. C’est le cercle vicieux où les défaites appellent les défaites.» Des revers qui pourraient alors permettre aux deux équipes de se rencontrer en juin prochain à l’occasion de barrages L1/L2 qui pourraient être haletants cette saison.

Un éventuel barrage qui effraie des deux côtés sur et en dehors du terrain

Actuellement troisièmes, les hommes de Laurent Battles sont, provisoirement, barragistes. Une position qui n’est jamais confortable pour les pensionnaires de deuxième division. En effet, depuis l’instauration des barrages lors de la saison 2016-2017, seuls Troyes et Auxerre, contre…Saint-Étienne, ont réussi à se hisser en Ligue 1 à l’issue de ces doubles confrontations stressantes. Imaginer un derby qui conditionnerait une éventuelle montée de l’ASSE et une descente de l’OL est le cauchemar, ou le rêve, de n’importe quel supporter des deux équipes. Pour autant, beaucoup ne souhaiteraient pas voir une telle affiche au printemps prochain. C’est le cas de Hervé, effrayé rien qu’à l’idée d’imaginer cette double rencontre que cela soit pour son issue ou par les incidents qu’elle engendrerait. «Je ne le souhaite absolument pas parce que malheur à celui qui va perdre. Je pense que ça risque d’être un match à risque et une boucherie sur et en dehors du terrain. Sur le terrain, parce que les derbies ont toujours été râpeux, un peu difficile. Vous savez comme moi que les derbies, en ce qui concerne les spectateurs, sont très tendus. Je pense qu’il pourrait y avoir de la casse à l’issue du match. Je souhaite que Saint-Etienne remonte et que l’OL reste en L1. Le barrage voudrait dire que l’un des deux serait en L1 et l’autre en L2. Moi, ça m’attriste quand je vois des matches comme OM-OL où le spectacle n’est plus sur le terrain. Ce n’est plus du sport, plus du foot.»

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Laval 29 14 6 9 2 3 16 10 2 Angers 27 14 9 8 3 3 23 14 3 Auxerre 25 14 14 7 4 3 30 16 4 Grenoble 24 14 4 6 6 2 18 14 5 ASSE 24 14 3 7 3 4 15 12 Voir le classement complet

En effet, lors de la défaite face à Auxerre en barrages il y a près de deux ans, un envahissement de terrain et plusieurs incidents avaient émaillé sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Chez Enzo, la possibilité d’incidents à l’issue d’un barrage contre l’OL est également un point qui pourrait faire chuter l’engouement qu’il semble avoir autour de cette partie. «C’est une rencontre qui donne envie parce ça fait longtemps qu’on a pas eu de derby. Mais c’est une rencontre qui fait peur aussi. L’envahissement de terrain et les incidents qu’il y a eu contre Auxerre risquent d’être intensifiés s’il y a ce genre de barrage. La rivalité va accentuer les choses. On sait malheureusement que les violences arrivent de plus en plus souvent dans le foot. Mais en ce qui concerne le côté sportif, c’est une rencontre que je veux voir !»

Le pessimisme sportif face à une telle affiche règne également dans les rangs lyonnais. Oscar, qui est pour l’OL depuis son enfance, pense que son équipe fétiche pourrait perdre un éventuel barrage face aux voisins rivaux. «Je pense qu’on perdra. En fait, j’ai l’impression d’être dans une autre réalité en parlant de ça. En termes de dynamique, je pense que l’équipe de Ligue 2 aura forcément l’avantage. Peut-être qu’avec l’accumulation des matches, l’ASSE sera défavorisée mais en ce qui concerne même les faveurs du public, tout le monde serait contre nous. Et face à des Stéphanois revigorés par la perspective d’une montée et par un derby, je ne donne pas forcément cher de notre peau vu l’état d’esprit de nos joueurs.»

Les supporters stéphanois l’attestent : une descente en Ligue 2 ne serait pas une balade de santé pour les Lyonnais

En cas de relégation, l’OL vivrait un terrible accident industriel. Il faudrait s’attendre à de nombreux départs, d’autant qu’il serait impossible pour le club de payer d’aussi gros salaires à ce niveau. De quoi compliquer une remontée en élite. «Pour avoir connu la descente avec l’ASSE, ce sera difficile», nous explique Hervé avant d’ajouter : «il faut repartir de zéro. L’attractivité du club ne sera plus du tout la même en L2. Donc ce sera compliqué. Pour l’instant, plus rien ne fonctionne dans le club. Je m’interroge sur la politique menée par John Textor. Ventes de tous les bons jeunes, vente de tout l’écosystème lyonnais avec peut-être la vente du club des filles, j’entends que la LDLC Arena pourrait être vendu…Est-ce qu’il y a une vision à long terme aujourd’hui ? Je n’en sais rien. Mais je n’en suis pas sûr. En plus, on parle du retour de Tony Parker alors qu’il était considéré comme n’étant pas la bonne personne il y a un an il avait été un peu mis à l’écart. Je suis un peu inquiet dans l’hypothèse où le club descendrait. Les fondations il va falloir tout refaire de zéro. Ce ne sera pas facile pour eux de remonter.»

Oscar serait, lui, sous le choc en cas de descente dans l’antichambre de l’élite. «Voir l’OL se battre pour le maintien, c’était inimaginable durant mon enfance et encore il y a 2-3 ans. Même la saison passée, c’était quelque chose d’inimaginable. Si on descend vraiment, ça serait un choc duquel il sera compliqué de se remettre dans l’immédiat. Pour moi, Lyon était synonyme de stabilité. Nous avions notre billet pour la Ligue 1 pour des années, c’était juste quelque chose d’acquis en fait. La situation actuelle m’a l’air juste irréelle.» Une chose est sûre, les Stéphanois sont partagés face aux malheurs de l’Olympique Lyonnais. Et ce n’est pas près de changer au fil d’une saison où tous les voyants semblent être au vert pour les Stéphanois, qui pourraient voir les Gones jouer la Ligue 1 sur leur Playstation la saison prochaine. Nous n’en sommes pas encore là mais il y a urgence à l’OL, où beaucoup d’amoureux du club sont verts de rage aujourd’hui…