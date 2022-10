Man City : Jack Grealish s'amuse du calendrier sur ses mollets

Arrivé à Manchester City en août 2021 en provenance d'Aston Villa, Jack Grealish alterne le bon et le moins avec les Skyblues. L'attaquant anglais fait forcément parler de lui de par ses performances sur le terrain mais également par ses mollets, qui sortent un peu de l'ordinaire. Pour marquer le coup, ses fans ont même créée un magazine exclusivement dédié aux mollets "dignes d'un Dieu grec" de l'international anglais aux 24 sélections avec les Three Lions.

La suite après cette publicité

Le joueur de 27 ans s'est amusé de cela un moment donné lors d'un entretien pour le magazine L'Equipe : « oui je le connais, je l'ai même offert à ma copine. Non c'est une blague ! Il est marrant ce calendrier. Il y a aussi plusieurs comptes Twitter dédiés spécifiquement à mes mollets, j'imagine que c'est parce qu'ils sont gros. »

Best purchase ever. A whole calendar dedicated to Jack Grealish’s calves 🤤 pic.twitter.com/VbuLSoFVi6