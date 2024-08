Nancy : Cheikh Touré est convoité

Le championnat de National a permis de découvrir quelques pépites ces dernières années. La saison dernière, du côté de Nancy, Cheikh Ibrahima Touré avait brillé en terminant la saison avec 14 buts marqués (deuxième meilleur buteur du championnat). Forcément, le buteur de 27 ans était convoité sur ce marché des transferts. En début de mercato, le club roumain de Cluj avait montré un intérêt tout comme Caen. Mais pour le club français, l’arrivée de la famille Mbappé et la nouvelle direction sportive a changé les plans.

La suite après cette publicité

Depuis, le natif de Kaolack a vu d’autres clubs s’intéresser à lui. Il faut dire qu’à un an de la fin de son contrat, sa situation intéresse. Ces dernières semaines, deux clubs slovènes sont sur le dossier. Le NK Celje et le NK Olimpija Ljubljana. Les deux clubs disputent actuellement les barrages de C4 et attendent de savoir leur destin européen pour accélérer sur cette piste.