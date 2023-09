Les derniers enjeux des éliminatoires de la CAN 2023

Groupe A

Pas de suspense dans le Groupe A où le Nigéria et la Guinée-Bissau ont déjà obtenu les deux tickets pour la compétition. La Sierra-Leone qualifiée en 2021 ne sera pas de l’aventure cette fois. Qualifiés pour la quatrième fois de suite, les Lycaons sont deuxièmes à deux points du Nigéria et il est difficile d’imaginer un changement de hiérarchie. Les Super Eagles défieront Sao Tomé-et-Principe, faible dernier de cette poule.

Groupe B

Dans le groupe B, on connaît aussi les deux qualifiés puisque le Burkina Faso et le Cap-Vert ont décroché leur ticket pour la compétition aux dépens du Togo et de l’Eswatini. Les deux qualifiés sont à égalité sur le plan des points (10) et de la différence de buts (+3) et se livreront une lutte à distance pour une anecdotique première place.

Groupe C

Contrairement aux deux poules précédentes, il y a du suspense dans le groupe C. Avec 5 points, la Namibie est en tête et sera qualifiée sauf scénario catastrophe. Pour cela, il faudrait un match nul explosif (minimum 4-4) entre le Cameroun et le Burundi. Ces deux équipes vont se défier au Cameroun. Les Lions Indomptables seront qualifiés en cas de victoire ou d’un match nul si celui-ci n’est pas de 1-1, 2-2, ou 3-3. Autrement dit, une victoire serait quand même la meilleure façon d’aller en Côte d’Ivoire pour le Cameroun.

Groupe D

Zéro suspense dans le groupe D où l’Égypte s’est qualifiée tout comme la Guinée. Leaders, les Pharaons défieront l’Éthiopie pour terminer en beauté tandis que la Guinée croisera le fer du Malawi, pourtant huitième de finaliste de la dernière compétition. L’Éthiopie était aussi de l’aventure lors de la précédente CAN.

Groupe E

Scénario très ouvert dans le groupe E où le Ghana (1er, 9 points), l’Angola (2e, 8 points) et la République centrafricaine (3e, 7 points) se tiennent dans un mouchoir de poche. L’Angola est sûrement mieux loti, car une victoire contre Madagascar déjà éliminé serait synonyme de qualification. En cas de revers en revanche, conjugué à une victoire ou un nul de la République centrafricaine et les Palancas Negras passeraient à la trappe. Dans le même temps, les Black Stars du Ghana recevront la République centrafricaine orpheline de Geoffrey Kondogbia blessé. Le Ghana est favori et n’a besoin que d’un match nul pour passer. Néanmoins, une défaite conjuguée à une victoire angolaise ferait une sacrée victime dans ces éliminatoires.

Groupe F

Reçu 5/5, l’Algérie veut terminer en beauté son parcours sans faute. L’équipe de Djamel Belmadi déjà qualifiée recevra une équipe tanzanienne qui a besoin d’un point pour composter son billet. Le cas échéant, une victoire par deux buts de l’Ouganda contre le Niger permettrait aux Grues d’écarter les Étoiles du Kilimandjaro.

Groupe G

Léger suspense aussi dans le groupe G. Le Mali déjà qualifié rencontrera le Soudan du Sud pour entretenir sa bonne dynamique. Dans le même temps, la Gambie défiera le Congo avec un sacré avantage. Disposant de trois points d’avance et à domicile, les Scorpions ne doivent pas perdre. Une victoire ou un match nul suffirait face à des Congolais qui n’ont pas disputé la compétition depuis 2015.

Groupe H

La Zambie s’est facilement qualifiée et rejoint logiquement le pays hôte ivoirien. Il ne faut d’ailleurs qu’un match nul contre les Comores pour que les Chipolopolos terminent à la première place. La surprise comorienne de l’édition 2021 (1/8e de finale) ne reproduira pas l’exploit. Ce n’était pas évident dans une poule relevée où le Lesotho a été une victime expiatoire.

Groupe I

Relevé et ouvert, le groupe I laisse la possibilité aux 4 équipes de se qualifier. Avantage de taille pour la République Démocratique du Congo puisqu’il suffit d’une victoire ou d’un match nul pour passer. Néanmoins, une défaite contre le Soudan serait synonyme d’élimination. Le Soudan n’a pas de calcul à faire puisqu’il n’y a qu’une victoire qui permettrait aux Faucons de Jediane de se qualifier. Enfin, le duel entre la Mauritanie et le Gabon offre un léger avantage aux Mourabitounes. Une victoire ou un nul et c’est la qualification. Pour Pierre-Emerick Aubameyang et les Panthères du Gabon, il faudra donc absolument gagner pour se qualifier pour la CAN 2023.

Groupe J

Qualifiées sans encombre, la Guinée Équatoriale et la Tunisie disputeront la CAN contrairement au Botswana et à la Libye. Les deux formations qui ont déjà composté leur ticket vont essayer de s’adjuger la première place. Avantage pour la Guinée Équatoriale qui dispose de deux points d’avance même si en cas d’égalité c’est la Tunisie qui repasserait devant.

Groupe K

L’affaire est déjà bouclée puisque l’Afrique du Sud et le Maroc disputeront la compétition. Néanmoins, les Lions de l’Atlas doivent au minimum faire un match nul contre le Libéria s’ils veulent terminer à la première place.

Groupe L

Enfin dans le groupe L où le Sénégal déjà qualifié terminera sa campagne contre le Rwanda, le Mozambique et le Bénin vont s’affronter pour le dernier ticket. Avec deux points d’avance, les Mambas du Mozambique n’ont besoin que d’un nul face aux Guépards qui sont condamnés à la victoire.