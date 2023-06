Le PSG a tenté la piste Mikel Arteta

Mi-juin, et le PSG ne sait toujours qui sera son nouvel entraîneur la saison prochaine. Et après l’échec de la piste principal, Julian Nagelsmann, le flou est total dans les rangs parisiens. Plusieurs noms sont évoqués dernièrement comme ceux de Luis Enrique ou Sérgio Conceição. Un nouveau profil a été étudié par la direction du club de la capitale : Mikel Arteta.

Selon les informations de RMC Sport, le jeu que développe le coach de 41 ans plaît aux dirigeants parisiens, notamment à Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG et Arteta ont d’ailleurs discuté ces dernières semaines à ce sujet. Il y a toutefois très peu de chances que l’opération aboutisse. Le stratège espagnol se sent bien actuellement dans le projet d’Arsenal. Autre argument qui va dans ce sens, Campos ne sera plus décisionnaire cette saison à contrario de l’an dernier et le choix Christophe Galtier.

