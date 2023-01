Liga : le gros coup d’Ousmane Dembélé et du FC Barcelone

La suite après cette publicité

Le réveil est plutôt doux sur la côte catalane ce lundi. Dimanche soir, les hommes de Xavi Hernandez se sont imposés sur le plus petit des scores, 1-0, face à l’Atlético de Madrid en terres madrilènes. Pourtant privés de Lewandowski, suspendu, les Catalans ont réussi à repartir du Metropolitano avec trois points en poche, et confortent leur première place. Il faut dire que samedi, le Real Madrid s’était incliné 2-1 sur la pelouse de Villarreal, et le Barça a désormais trois points d’avance sur son ennemi juré.

Le tout, après avoir remporté son deuxième déplacement le plus dur de la saison. Pourtant, tout n’a pas été brillant coté barcelonais, loin de là. Pour beaucoup, un match nul voire une victoire des Colchoneros aurait été le résultat le plus juste, puisque les hommes de Diego Simeone ont globalement dominé la rencontre, s’offrant beaucoup de situations chaudes, et Ter Stegen a dû faire quelques miracles sur la ligne pour que les siens repartent avec la victoire.

À lire

Atlético de Madrid - FC Barcelone : les notes du match

Dembélé en une partout !

Mais s’il y a un homme qui est à l’honneur en Catalogne ce lundi, c’est Ousmane Dembélé. En l’absence du buteur polonais, c’est le Français qui a pris les commandes du secteur offensif, et il l’a bien fait. Bien aidé par Pedri et Gavi sur son but, le seul de la rencontre, l’ancien du Stade Rennais a pris énormément d’initiatives sur son flanc droit et a posé bien des soucis aux défenseurs rojiblancos. Sa célébration fait logiquement la une des deux quotidiens sportifs majeurs de Barcelone, Sport et Mundo Deportivo, qui expliquent qu’il a été « un cauchemar pour la défense de l’Atlético ».

La suite après cette publicité

Tous les médias soulignent bien qu’il a été l’homme le plus en vue devant, bien au-dessus d’un Ansu Fati effacé et d’un Raphinha dont l’entrée en jeu a été assez difficile. De quoi donner, une fois encore, raison à Xavi Hernandez, qui a toujours compté sur l’ailier tricolore même lorsque ce dernier était clairement critiqué. L’ancien milieu de terrain sait qu’il aura besoin d’un grand Dembouz pour aller au bout en Liga…