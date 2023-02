FC Barcelone - Manchester United : les compositions probables

La suite après cette publicité

C’est une rencontre qui a tout, sauf des allures de Ligue Europa. Et pourtant, le Barça et Manchester United vont bien s’affronter ce jeudi, à l’occasion d’un 1/16 de finale de C3 (18h45). Pour ce choc européen, Xavi devrait suivre sa ligne conduite avec son habituel 4-3-3. Ter Stegen sera, comme face à Villarreal, épaulé par sa défense Koundé, Araújo, Christensen et Baldé. Au milieu de terrain, De Jong et Pedri seront associés à Kessié, récemment installé comme titulaire par Xavi. Puis sur le front de l’attaque, du classique : Raphinha et Gavi seront chargés d’alimenter Lewandowski.

Du côté d’Erik ten Hag, quelques changements sont en revanche attendus par rapport à la victoire à Leeds dimanche (1-2). Devant De Gea, Varane devrait reprendre sa place de titulaire aux dépens de Maguire dans le 4-2-3-1. Dalot, Shaw et Malacia seront eux, encore titularisés. Au milieu de terrain, Fred devrait être associé à son compatriote Casemiro, suspendu lors des deux derniers matches de Premier League. Enfin, Sancho, Bruno Fernandes et Rashford devraient soutenir Weghorst, sur une série de 5 matchs sans marquer.

