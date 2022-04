Everton se prépare à une saignée d'envergure

La suite après cette publicité

Le scénario catastrophe que redoutait Everton pourrait bien devenir réalité. Jamais relégués à l'échelon inférieur depuis 1951 en Angleterre, soit près d'une éternité, les Toffees n'ont jamais été si proches du Championship. De nombreux supporters du club de la Mersey tremblent chaque week-end un peu plus de voir leur équipe favorite descendre en deuxième division, là où beaucoup pensaient que cela était tout bonnement impossible il y a encore quelques semaines de cela.

Et pourtant, la formation entraînée par Frank Lampard pointe à la 18ème position du classement en Premier League, ce qui fait d'elle la première équipe relégable au Royaume de Sa Majesté. Avec 29 unités au compteur, Everton compte tout de même un match de moins par rapport à ses principaux concurrents dans la lutte pour le maintien que sont Burnley (17ème, 31 points) et Leeds United (16ème, 34 points). La menace de la D2 anglaise est pesante sur les épaules des pensionnaires de Goodison Park.

Vers un exode des stars ?

En ce sens, The Sun fait l'état des lieux sur les bords de la Mersey et explique que pas moins de sept joueurs pourraient quitter le navire en cas de relégation en fin de saison. Le principal concerné se nomme évidemment Richarlison (24 ans). S'il ne réalise pas sa meilleure saison (7 buts), l'attaquant international brésilien fait assurément partie des joueurs les plus talentueux des rangs d'Everton et possède surtout une valeur marchande non négligeable. Même son de cloche pour Dominic Calvert-Lewin (25 ans), miné par les blessures (3 buts en 13 matchs de Premier League) mais qui jouit d'une belle cote de popularité sur le marché des transferts (Arsenal le surveille par exemple de près).

Autre départ qui semblerait inéluctable : celui de Jordan Pickford (28 ans). Le gardien n°1 des Three Lions aura probablement besoin de continuer à performer dans l'élite pour conserver sa place en sélection. De son côté, Anthony Gordon (21 ans) possède un profil différent mais loin d'être inintéressant. L'ailier international Espoirs anglais (4 buts et 2 offrandes en PL cette année) ne devrait pas avoir de mal à trouver un club prêt à l'accueillir pour continuer à grandir dans l'élite.

Enfin, Dele Alli (26 ans), Alex Iwobi (25 ans) et Yerry Mina (27 ans) sont les trois derniers noms cités dans cette liste. Le premier, arrivé de Tottenham l'hiver dernier, continue de décevoir, mais son passif pourrait lui ouvrir quelques portes afin de lui donner une dernière chance de prouver qu'il a encore un avenir au haut niveau. Concernant le Super Eagle, formé à Arsenal, difficile de l'imaginer sur les pelouses de l'antichambre du football anglais, son profil pouvant correspondre à plusieurs équipes "moyennes" de Premier League. Le défenseur central colombien passé par le Barça peut lui aussi légitimement prétendre à mieux que le Championship, alors que des clubs italiens (Inter, Fiorentina) songent à lui. Vous l'aurez compris, il pourrait y avoir du grabuge à tous les étages dans les prochaines semaines au sein des Toffees.