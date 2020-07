Benjamin Henrichs file à Leipzig

La suite après cette publicité

Benjamin Henrichs retrouve l'Allemagne, deux ans après avoir l'avoir quittée. Le latéral droit polyvalent (il peut également évoluer sur le côté gauche de la défense et a parfois joué milieu défensif à Monaco) de 23 ans est officiellement prêté par l'AS Monaco au RB Leipzig pour la saison prochaine (Un prêt évalué à 1 M€ par BILD). Le club allemand pourra décider de lever une option d'achat (évaluée à 15 M€ par BILD) en juin 2021.

L'international allemand (3 sélections) avait rejoint le club du Rocher à l'été 2018, l'ASM payant la bagatelle de 20 millions d'euros au Bayer Leverkusen, où il avait parachevé sa formation et débuté en pro en 2O15. À Monaco, Benjamin Henrichs a disputé 30 matches pour sa première saison (1 but, 3 passes décisives), lancé par Thierry Henry, mais relégué sur le banc au retour de Leonardo Jardim.

Déjà l'expérience de la Bundesliga avec Leverkusen

Cette saison, le natif de Bocholt, qui a multiplié les sélections avec l'Allemagne, de U15 à U21 (55 sélections), n'a pris part qu'à 15 rencontres, pas épargné par les pépins physiques en début d'exercice. Benjamin Henrichs retrouve donc la Bundesliga, compétition dans laquelle il a déjà disputé 62 matches.

«Après deux années intéressantes en France, je suis très heureux d'être de retour en Bundesliga. Pour moi, le RB Leipzig est l'un des clubs les plus excitants en Allemagne et en Europe et est revenu en Ligue des champions avec une équipe jeune. Le club a des objectifs ambitieux et l'équipe a un style de jeu clair», a déclaré le nouveau numéro 39 de Leipzig, qui reste sous contrat avec Monaco jusqu'en 2023.