Régis Brouard nouvel entraîneur du FC Rouen

Communiqué officiel : Régis Brouard – FC Rouen 1899

Le FC Rouen 1899 est heureux d’annoncer l’arrivée de Régis Brouard au poste d’entraîneur principal. Fort d’une solide expérience dans le monde du football professionnel français, Régis a su, au fil des ans, imposer sa vision du jeu et développer des équipes compétitives grâce à son leadership, sa discipline et sa rigueur. Ancien joueur professionnel, il entame sa carrière d’ entraîneur en 2004 et se fait rapidement remarquer à l’échelle nationale. Passé par Rodez, Nîmes, Clermont et Niort, il est surtout