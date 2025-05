Ligue 2/National : le mercato du Stade Malherbe Caen prend déjà forme

La relégation en National actée pour la saison prochaine, les choses commencent à avancer au Stade Malherbe Caen. Les déclarations de Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, propriétaire du club via son fonds d’investissement Coalition Capital, sont suivies de faits. Mardi, elle a promis sur les ondes de Ici Normandie qu’un entraîneur serait bientôt nommé. Trois techniciens sont ciblés dont Maxime d’Ornano, passé par Rouen entre 2021 et 2024. C’est la condition pour venir dans le Calvados. Avoir une bonne connaissance du National.

La suite après cette publicité

À partir de la base du prochain technicien, le club pourra avancer sur son mercato, d’autant qu’il y a tout de même 17 joueurs en fin de contrat, et d’autres dont l’avenir va s’écrire ailleurs. Lui aussi prend doucement forme à en croire les dernières indiscrétions de Ouest-France. Yannis Clémentia (2027) va être promu gardien numéro un, lui qui a disputé 7 matchs de Ligue 2 cette saison, et prendra la place d’Anthony Mandrea. Ce dernier a déjà fait part dans nos colonnes de ses envies de départ mais il faudra trouver un acheteur, ou résilier son contrat qui court jusqu’en 2027.

M’Vila, Henry, Rajot et Thomas en National ?

Une solution devra aussi être trouvée pour 5 autres titulaires cette saison et encore sous contrat l’an prochain : Brahim Traoré, Dieudonné Gaucho, Noé Lebreton, Bilal Brahimi et Alexandre Mendy. Il y aura tout de même des rescapés de cette année chaotique. Selon le quotidien régional, Yann M’Vila (2026) serait disposé à poursuivre l’aventure, lui qui avait eu des mots très durs après l’officialisation de la descente. L’international français (22 sélections, 1 but) doit encore régler deux choses. Son salaire, forcément inférieur à ce qu’il perçoit en ce moment, et son physique car la question d’une opération à la cuisse se pose toujours.

La suite après cette publicité

Le milieu de terrain pourrait être accompagné à l’étage inférieur de Valentin Henry (2026) et Lorenzo Rajot (2027) pour former les cadres de ce nouvel effectif, possiblement en compagnie de Romain Thomas. Le défenseur de 36 ans arrive à la fin de son contrat mais est motivé à l’idée de suivre le club. Il a l’avantage d’avoir connu le National avec Carquefou, mais c’était il y a 12 ans. D’ici la reprise de l’entraînement début juillet, les Malherbistes espèrent entre 8 et 10 recrues, avant de compléter avec d’autres signatures et la présence de quelques jeunes du club comme Gabin Tomé, Diabé Bolumbu et Mohamed Hafid. La direction attend également une réponse de Léo Milliner, à qui un contrat professionnel a été proposé.