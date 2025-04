L’énorme craquage de Yann M’Vila après la relégation de Caen

Pour la première fois de son histoire, le Stade Malherbe de Caen évoluera en National la saison prochaine après une saison cataclysmique où le club a enchainé jusqu’à dix défaites consécutives pendant l’hiver. Une situation qui a fait craquer Yann M’Vila, arrivé cette saison au club dans l’optique de lui faire passer un cap. En zone mixte, l’ancien Rennais a complètement explosé après le match contre Lorient, qui a offert la montée aux Bretons.

«On ne va pas se mentir, on est à notre place. On a fait une saison chaotique, de merde. Si un club comme Caen termine dernier de Ligue 2, c’est que les joueurs sont des merdes», a déclaré M’Vila, frustré d’une nouvelle contre-performance. Avant de conclure : «Je n’ai jamais vu ça. J’ai pu jouer le maintien avec Sunderland. Il y avait 11 lions sur le terrain. Mais là, on n’a pas de détermination. Et quand tu n’as ni le foot, ni la détermination, tu es à ta place, c’est tout. Tu descends en National et tu fermes ta gueule.»