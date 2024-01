La grave accusation d’une femme hongroise contre Neymar

Il y a à peine deux jours Neymar était encore en une des médias brésiliens. Et pour cause, lors d’une apparition publique pour la soirée d’anniversaire de Romario, la vedette brésilienne semblait avoir pris quelques kilos. De quoi inquiéter les Brésiliens et agacer les Saoudiens d’Al-Hilal. Quoi qu’il en soit, les médias de son pays natal rapportent une nouvelle polémique ce mardi…

Comme le relaye par exemple Terra, une femme hongroise a expliqué avoir eu un enfant avec Neymar, et elle a demandé un test de paternité au tribunal civil de São Paulo. « Elle l’a rencontré en Bolivie, à Santa Cruz de la Sierra. L’équipe nationale brésilienne était là pour un match amical et elle était partie en tournée. Ils ont eu une relation rapide et elle est tombée enceinte », a expliqué son avocat. La petite fille serait aujourd’hui âgée de 9 ans.