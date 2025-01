Liverpool - Lille : les compositions officielles

Un nouveau géant d’Europe se dresse sur la route de Lille, le LOSC affronte Liverpool à Anfield ce soir, une rencontre de la 7e journée de Ligue des Champions. Brillants depuis le début de cette campagne européenne, les Dogues arrivent dans le nord de l’Angleterre avec l’envie de réaliser un nouvel exploit. Liverpool est de son côté premier de cette phase régulière avec six victoires en autant de matchs joués, un vrai rouleau compresseur. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Du côté des compositions d’équipes, Bruno Genesio part sur un 4-2-3-1. Chevalier dans le but, une charnière Diakité-Alexsandro, Mandi et Gudmundsson sur les côtés de la défense. Au milieu, André et Mukau sont associés, Haraldsson en meneur de jeu. Enfin en attaque, Cabella et Bakker occupent les ailes, David l’axe. Côté Reds, Arne Slot fait quelques rotations. En défense, Bradley, Quansah et Tsimikas sont présents avec Van Dijk. Le trio Gravenberch-Jones-Szoboszlai est aligné dans l’entrejeu. Pour l’attaque, Salah et Diaz entourent Nunez.

Les compositions

Liverpool : Alisson - Bradley, Quansah, Van Dijk ©, Tsimikas - Gravenberch, Szoboszlai, Jones - Salah, Nunez, Diaz

Lille : Chevalier - Mandi, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson – André©, Mukau – Cabella, Haraldsson, Bakker – David