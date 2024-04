PSG : le post provocateur de Bradley Barcola après son récital contre l’OL

Grand artisan de la victoire (4-1) du PSG face à l’OL en clôture de la 30e journée de Ligue 1, Bradley Barcola était pourtant attendu au tournant par les supporters lyonnais, présents au Parc des Princes. Sifflé et insulté tout au long de la soirée, le numéro 29 parisien a finalement répondu présent sur le terrain pour climatiser le parcage rhodanien. Crédité d’un 7,5 par la rédaction FM, l’international espoirs français n’a pas manqué d’afficher sa joie, notamment après le deuxième but des Rouge et Bleu.

Au coup de sifflet final et pour répondre au climat délétère qu’il a subi face aux Gones, le joueur de 21 ans s’est d’ailleurs fendu d’un post pour le moins clair sur Instagram. «La justice de Dieu», pouvait-on notamment lire, accompagné d’une photo où il célèbre avec Marco Asensio. Un message adressé aux supporteurs lyonnais ? En commentaires, ses coéquipiers Carlos Soler et Marco Asensio ont réagi avec une série d’emojis qui semblent aller en ce sens. De quoi marquer un peu plus la rupture avec son club formateur…