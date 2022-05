LdC (F) : l'Olympique Lyonnais s'offre un 8e sacre dans la compétition !

Soirée de finale européenne ce samedi à Turin entre le FC Barcelone et l'Olympique Lyonnais en finale de Ligue des Champions féminine. Après avoir éliminé le PSG en demi finale et la Juventus Turin en quart, les Lyonnaises, vainqueurs à 7 reprises de la coupe aux grandes oreilles, retrouvaient l'Allianz Stadium pour y défier cette fois les tenantes du titre barcelonaises. Aux tours précédents, les Blaugranas s'étaient défaites de Wolfsburg et du Real Madrid.

Début de match intense pour l'OL qui ouvrait le score rapidement d'une magnifique frappe d'Amandine Henry depuis l'extérieur de la surface (6e), mais qui voyaient la latérale droite canadienne Ellie Carpenter laisser sa place en étant évacuée sur civière (11e). L'OL déroulait ensuite : Ada Hegerberg, d'une belle tête, doublait la marque (24e), avant que Catarina Macario n'inscrive le 3e but de l'OL (33e). Alexia Putellas relançait la rencontre avant la pause (40e). Mais, malgré quelques occasions et 7 minutes de temps additionnel en seconde période, le score d'évoluait plus. Après avoir contrôlé la rencontre, les Lyonnaises retrouvaient donc logiquement le trône qu'elles avaient perdu l'an dernier après l'avoir conservé pendant cinq ans, de 2016 à 2020.