L’AC Milan est déjà sous le charme de Sergio Conceicao !

En début de saison, l’AC Milan a décidé de miser sur Paulo Fonseca. Fort d’un mandat plus que reluisant avec le LOSC, le technicien portugais n’a finalement pas eu la même réussite à Milan. Bousculé dès ses débuts compliqués avec les Rossoneri, l’ancien coach de l’AS Rome n’aura pas passé l’hiver et une flopée de mauvais résultats auront eu raison de lui juste avant le passage à la nouvelle année. Remercié le 30 décembre dernier, Fonseca a vu un de ces compatriotes être nommé le jour même avec l’arrivée d’un Sergio Conceicao libre et courtisé depuis plusieurs mois à travers l’Europe. L’ancien coach du FC Porto avait donc du pain sur la planche pour redonner confiance à un groupe amorphe et leur permettre d’être en mesure de bien figurer en Supercoupe d’Italie.

Finalement, celui qui était pisté par le FC Nantes il y a quelques jours encore a largement relevé le défi. Déjà, face à la Juventus Turin, l’ancien ailier a montré toutes ses qualités de manager en permettant aux siens de renverser la Vieille Dame en demi-finale de la Supercoupe d’Italie. Mené rapidement, l’AC Milan avait su renverser la Juve en quatre minutes entre la 71e et la 75e minute. Des ressources mentales inédites pour un groupe miné par les failles mentales sous la houlette de Paulo Fonseca. Cette force de caractère s’est encore fait ressentir ce lundi lors de la finale de la compétition contre l’Inter Milan. Menés rapidement, les joueurs milanais n’ont pas baissé les bras malgré leur retard de deux buts au tableau d’affichage. Après avoir réduit l’écart à la marque à la 52e minute grâce à Théo Hernandez, l’AC Milan a égalisé à la 80e minute avant que Tammy Abraham n’arrache la victoire pour les siens dans les ultimes instants de la rencontre.

Tous les joueurs de l’AC Milan saluent l’apport de Sergio Conceicao

Une victoire jouissive face à l’une des meilleures équipes d’Europe et un voisin que l’AC Milan n’avait battu qu’une seule fois lors des 7 derniers affrontements. En plus d’avoir conquis les supporters milanais après ces deux victoires de caractère face à des clubs rivaux, Conceicao a montré qu’il était l’homme de la situation à travers un discours qui passe visiblement auprès de ses joueurs. Humble et en larmes après ce premier trophée glané en Lombardie, ce dernier a révélé les coulisses de ce sacre et a expliqué que ce sacre donnait beaucoup de perspectives aux Rossoneri cette saison : «je suis content pour les joueurs, ce n’était pas facile, nous avons eu peu de temps pour travailler sur les détails qui étaient importants pour moi. Le mérite leur revient car ils ont assimilé mes consignes. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais avec de l’humilité, nous pouvons faire de bons résultats en Ligue des champions et en championnat. Les défenseurs et les milieux de terrain doivent avoir du courage. Si nous voulons retrouver le grand Milan, nous ne devons pas avoir peur. Les garçons sont intelligents et comprennent ce que nous voulons. La semaine n’a pas été typique, mais les joueurs ont compris ce qu’il fallait faire pour gagner.» Déterminant lors de son entrée en jeu, Rafael Leao a été complimenté par son nouvel entraîneur. L’attaquant de 25 ans, en difficulté avec Fonseca, s’est illustré ce lundi en provoquant le coup-franc pour la réduction de l’écart, est impliqué dans la construction du deuxième but avant d’être l’auteur de sa 50e passe décisive avec Milan en servant parfaitement Abraham en fin de match. Flatté, l’ancien ailier du LOSC a tenu à remercier son compatriote au micro des médias italiens : «je ne connaissais pas Conceiçao, mais je peux dire qu’il a une forte personnalité, ce qu’il a fait en quelques jours n’est pas évident. Il nous a donné de l’énergie. Le changement est visible sur le terrain et en dehors. Je sais qu’il me poussera à aller au maximum et je veux aussi le suivre. Je voulais à tout prix jouer la finale, nous y croyions tous, j’ai travaillé dur pour y arriver. Je suis très heureux d’avoir aidé Milan.»

Héroïque en inscrivant le but du 2-2 ce soir, Christian Pulisic a salué l’apport salvateur de l’entraîneur de 50 ans depuis son arrivée au micro de Sport Mediaset : «cette coupe est très importante, nous avons retourné le match et il y a un bon sentiment au sein du groupe. Milan a changé depuis Conceiçao ? Oui, vous avez vu aujourd’hui la faim et la façon dont nous avons joué. Conceiçao m’a surpris par son intensité à l’entraînement : il nous a toujours dit d’avoir faim, ce qui est plus important que la tactique.» N’ayant jamais vraiment adhéré à la méthode Fonseca, Théo Hernandez a affiché un incroyable retour au niveau ce lundi tout comme plusieurs joueurs de l’effectif milanais, en souffrance ces derniers mois comme Rafael Leao. Interrogé après le match, Théo Hernandez a forcément complimenté Sergio Conceicao. Néanmoins, le Français a affiché une part de culpabilité dans l’éviction de Paulo Fonseca : «nous avons fait un très bon match. Je ne suis pas encore à 100 % mais je peux aider l’équipe comme je l’ai fait aujourd’hui. C’est aussi notre faute si Fonseca est parti, pas seulement la sienne. Je lui souhaite le meilleur. Avec Conceiçao, nous avons eu peu de temps mais nous l’avons bien exploité. Une consécration ? À ma femme, à mon fils - une fille va bientôt naître - et à toute ma famille.» La mission séduction de Sergio Conceicao se déroule donc à merveille à Milan. Un charme qui se traduit même dans les vestiaires et sur les réseaux sociaux où sa célèbre danse avec un cigare - qu’il réalisait à chaque sacre avec le FC Porto - a déjà fait le tour. Bref, des débuts idylliques pour Sergio Conceicao qui a conquis Milan en une semaine.