Bundesliga : Haaland et Dortmund disposent de Mayence et prennent la tête, Leipzig et Francfort n'enchaînent pas

Un huitième et un neuvième buts en huit journées ! Au Signal Iduna Park, le Borussia Dortmund a disposé de Mayence, pour le compte de la 8e journée de Bundesliga. Marco Reus a rapidement ouvert le score d'une frappe en pleine lucarne (1-0, 3e), avant qu'Erling Haaland ne provoque et transforme un penalty dans le deuxième acte (2-0, 54e). En fin de partie, Mayence a profité d'un mauvais dégagement du portier du BvB, Gregor Kobel, pour réduire l'écart (2-1, 87e), avant qu'Erling Haaland, encore lui, ne s'offre un doublé (3-1, 90e+4). Son neuvième but de la saison. Deux de plus que Robert Lewandowski. Le BvB prend la tête de la Bundesliga, devant le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen, qui s'affrontent demain.

La suite après cette publicité

Autre équipe en forme, Fribourg pouvait aussi prendre provisoirement la tête du championnat d'Allemagne. Mené par le RB Leipzig sur un penalty transformé par Emil Forbserg (0-1, 30e), les Breisgau-Brasilianer sont parvenus à égaliser grâce au Sud-Coréen Woo-Yeong Jeong (1-1, 64e), auteur de son 3e but de la saison. Le SC Fribourg est 4e, Leipzig n'enchaîne pas et reste huitième. Mal en point et surtout habitué aux résultats nuls, l'Eintracht Francfort (14e) a replongé à domicile contre le Hertha (1-2). Adversaire du LOSC en Ligue des Champions, Wolfsbourg a lui enchaîné une troisième défaite consécutive, sur la pelouse de l'Union Berlin (2-0). Enfin, le Français Anthony Losilla a offert un précieux succès à l'extérieur à Bochum, dans le duel des promus (0-1).

Les résultats des matches de 15h30 :

Dortmund 3 - 1 Mayence : Reus (3e), Haaland (54e, s.p., 90e+4) pour Dortmund ; Burkardt (87e) pour Mayence.

Francfort 1 - 2 Hertha Berlin : Paciencia (78e, s.p.) pour Francfort ; Richter (7e), Ekkelenkamp (63e) pour le Hertha Berlin.

Fribourg 1 - 1 RB Leipzig : Woo-Yeong Jeong (64e) pour Fribourg ; Forbserg (32e, s.p.) pour Leipzig.

Greuther Fürth 0 - 1 Bochum : Losilla (80e) pour Bochum.

Union Berlin 2 - 0 Wolfsbourg : Awoniyi (49e), Becker (83e) pour l'Union Berlin.