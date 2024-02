CAN 2023, RDC : les mots forts de Chancel Mbemba après la qualification

Ce vendredi soir, la RDC a confirmé sa belle forme du moment en allant se qualifier en demi-finale de la CAN 2023. Les coéquipiers de Chancel Mbemba se sont imposés face à la Guinée (3-1) et ont montré qu’ils avaient les armes pour aller loin. Le défenseur de l’OM, buteur dans cette rencontre, s’est confié après la victoire micro de BeIN Sports. Il en a profité pour rappeler que son équipe revient de loin et n’a jamais cessé de travailler.

«On savait que ça n’allait pas être facile, on a travaillé notre match. On a fait de la vidéo des matchs de la Guinée et on savait qu’on le ferait parce qu’on croyait en nous. Grâce à Dieu, on l’a fait ! Yoane Wissa, c’est mon gars, je savais qu’il allait marquer son penalty. Il a travaillé ça à l’entraînement. Je lui ai seulement envoyé de la force. Merci aux Congolais, merci à vous, on l’a fait ! Personne ne croyait en nous. Mais la bataille n’est pas terminée. On va continuer à travailler, le prochain match va être très difficile. Le plus important, c’est qu’on soit là. »