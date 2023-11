OL Groupe : une vente à 53 M€ se précise !

Ce mardi est un jour important pour John Textor et l’Olympique Lyonnais. Les dirigeants du club rhodanien vont en effet passer devant la DNCG. L’objectif sera de prouver que leurs finances vont mieux et que les restrictions imposées (mercato limité notamment) par le gendarme financier du football français peuvent être levées. Et selon L’Équipe, Textor compte sur un argument de poids pour séduire la DNCG : la vente de l’équipe féminine américaine, OL Reign.

Pour rappel, le boss de l’OL a prévu de vendre la section féminine française à Michele Kang. Cette dernière étant déjà propriétaire d’une équipe aux États-Unis, OL Groupe ne peut pas lui vendre aussi l’OL Reign (un propriétaire ne peut détenir deux franchises en NWSL, la MLS version féminine). Il a donc fallu trouver un autre acheteur. Et ce serait chose faite. OL Groupe est entré en négociations exclusives avec le groupe Carlyle qui possède l’équipe de MLS des Seattle Sounders. L’opération serait en très bonne voie et devrait rapporter environ 53 M€ à OL groupe.