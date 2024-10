Qualifications CAN 2025 : le Ghana en plein chaos après son nouveau fiasco

C’est un véritable séisme qu’a connu le Ghana lors de cette trêve internationale. Après un début de qualifications à la CAN 2025 chaotique avec un nul et une défaite en deux journées, les Black Stars devaient absolument prendre des points face à la modeste équipe du Soudan. Pour ce rassemblement, le coach ghanéen Otto Addo pouvait compter sur un effectif tout de même très compétitif avec des Ernest Nuamah, Mohammed Kudus, Mohammed Salisu ou encore Jordan Ayew. Pourtant, le Ghana a confirmé sa grosse crise qui dure depuis de très longs mois et inquiète sérieusement.

Les coéquipiers de l’ancien Strasbourgeois Alexander Djiku sont passés complètement à côté. À domicile, sous une forte chaleur et dans un stade plein, le Ghana a été incapable de faire sauter le verrou soudanais. Malgré une armada offensive conséquente, les hommes d’Otto Addo n’ont pas réussi à se montrer dangereux et ont donc fait un triste 0-0. Le début d’un très gros fiasco puisque lors du match retour, le Ghana s’est incliné à la surprise générale (0-2) et pointe donc à la 3e place du classement avec 2 petits points en 4 journées.

Absent de la CAN pour la première fois depuis 35 ans ?

Avec 5 points de moins que le Soudan, le Ghana est déjà largué par l’Angola (12 points) et peut désormais quasiment dire adieu à une qualification pour la CAN 2025 au Maroc. Un véritable fiasco pour cette sélection aux quatre sacres continentaux. Encore plus lorsque l’on sait que la CAN est désormais passée à 24 équipes. Preuve de la chute énorme de ce géant du continent, le Ghana était le deuxième pays ayant participé le plus de fois à la CAN (23 fois). Les Black Stars restaient sur 16 participations de suite. Le Soudan entache les chances des Black Stars à la CAN. «Ils auront donc besoin de résultats lors de leurs deux derniers matches pour espérer. Ils ont abordé le match d’hier avec prudence, ne sachant pas ce que les Soudanais leur réservaient» a écrit le Ghanaian Times après la rencontre.

La presse locale s’inquiète clairement et semble même ne plus du tout y croire pour cette CAN. Un énorme fiasco pour une génération douée et talentueuse incarnée par Mohammed Kudus, Mohammed Salisu ou encore Ernest Nuamah. Peut-être la plus grosse génération depuis l’époque dorée de 2010 et ce parcours au Mondial en Afrique du Sud. Mais pour autant, le sélectionneur Otto Addo semble avoir encore le soutien au pays. «Si Otto Addo ne peut pas prétendre à l’infaillibilité, il n’est pas le problème et il pourrait même faire partie de la solution à long terme. La fédération ghanéenne a signé Addo pour 34 mois et a fait passer le message qu’il s’agissait d’un mariage à long terme. (…) Le football ghanéen est dans une situation difficile, la défaite face au Soudan marquant l’ampleur de la chute mais si le pays veut reconstruire le sport le plus cher, Otto Addo, qui a appris son métier en Allemagne, doit faire partie du processus», écrit GhanaWeb ce mercredi matin. Mais pour les supporters, la sélection doit connaître un grand ménage pour repartir sur de bonnes bases. Car depuis presque 6 ans, le Ghana coule et déçoit. Cette fois, c’est sans doute celle de trop…