OM : l'hommage plein d'émotion du petit-fils de Bernard Tapie aux supporters

Pour sa première au Vélodrome depuis le décès de son ancien président Bernard Tapie, l'Olympique de Marseille a tenu à rendre un hommage digne de ce nom à l'architecte du sacre phocéen à la Ligue des Champions 1993. Le petit-fils Rodolphe Michaux-Tapie a d'ailleurs livré un hommage émouvant aux supporters marseillais au micro de RMC Sport après la victoire face à Lorient (4-1) :« énormément d'émotion. Cela me fait plaisir, cela m'a rappelé 1993, quand mon grand-père m'avait permis de faire le coup d'envoi. C'était un OM-Lens, première journée de championnat. Vingt-huit ans plus tard, mon fils le fait avec moi... c'est énorme. Beaucoup d'émotion pour moi et surtout pour lui, il était impressionné au milieu de tout ça. Quand tu vois l'amour que nous donnent les supporters depuis le 3 octobre, ça nous donne une force incroyable. On n'a pas de mots », a-t-il déclaré après le coup d'envoi fictif donné par son fils Hugo.

« On sent qu'il y a une réelle union populaire autour de ce qu'il s'est passé, tout le monde s'est ressoudé. Cela nous aide au quotidien. On a perdu un proche qu'on aimait. Voir toute cette émotion, cet amour qu'ils nous donnent... on est sortis des obsèques, on n'avait même pas envie de pleurer tellement c'était beau. Cela nous aide au quotidien. Grâce à eux, on arrive à surmonter cette épreuve. Et puis la vie continue. De là haut, il doit être très fier de tout ce qu'il se passe, de l'amour qu'ils nous donnent », a ajouté le petit-fils Tapie.