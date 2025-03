PSG : Désiré Doué est au paradis

Après la victoire du PSG (1-6) contre l’ASSE en Ligue 1, Désiré Doué, auteur d’un doublé, s’est exprimé au micro de DAZN :

«La première mi-temps n’a pas été bonne pour nous. On a encaissé un but rapidement. Le plus important est que l’on se soit ressaisi en seconde mi-temps en jouant notre football. On repart avec la victoire. C’est super. Je suis très content de ce qu’il se passe. C’est le début de grandes choses je l’espère. Je vais continuer à travailler et continuer avoir cette envie de jouer. Neymar a eu une carrière extraordinaire. Moi je vais continuer à travailler», a-t-il expliqué.