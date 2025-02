C3 : la Roma bat Porto et file en 8es, Alkmaar sort Galatasaray

Les barrages de coupes d’Europe se poursuivent ce jeudi avec une première salve concernant la Ligue Europa. Le choc de la soirée se déroulait à Roma où la Louve recevait le FC Porto. Après le 1-1 de la semaine dernière, les Portugais prenaient le meilleur départ avec l’ouverture du score signée Samu (27e) mais un doublé de Dybala (35e, 39e) et un dernier but de Pisilli (83e) ont permis à la Louve de renverser la situation, bien aidée aussi par l’expulsion d’Eustaquio juste après la pause. La réduction de l’écart de Rensch contre son camp n’a pas changé l’issue de cette double confrontation. Les Giallorossi l’emportent 3-2 et filent en 8es de finale.

Global 56 Possession 44 53 Duels gagnés 47 89 Passes réussies 85

Il n’y a pas eu de miracle pour Galatasaray. Largement battus à l’aller 4-1 par l’AZ Alkmaar, les Turcs n’ont pas réussi à faire mieux que match nul 2-2. Le nouveau but d’Osimhen n’aura servi à rien. En parallèle, les Roumains du FCSB ont confirmé leur succès acquis il y a une semaine (2-1) contre le PAOK. Ils ont de nouveau dominé les Grecs 2-0. Enfin, Bodo/Glimt et Twente offrent un match ahurissant de suspense. Vainqueurs à l’aller 2-1, les Néerlandais tenaient la qualification jusque dans le temps additionnel. Les buts de Hilgers contre son camp puis de Wembangomo envoyaient les Norvégiens en 8es sauf que Steijn profitait d’une erreur du portier adverse pour réduire l’écart à 3-2 et emmener tout le monde en prolongation.

Les résultats des matchs de 18h45 (score du match aller) :

AS Roma 3 - 2 (1-1) Porto : Dybala (35e, 39e), Pisilli (83e) ; Samu (27e), Rensch (90e+6)

Galatasaray 2 - 2 (1-4) AZ Alkmaar : Osimhen (56e), Sallai (70e) ; Maikuma (42e), Kasius (55e)

Bodo/Glimt 5 - 2 FC (1-2) Twente : Hogh (sp 56e), Hilgers (90e+2), Wembangomo (90e+4), Fet (111e), csc Verschueren (114e) ; Sjövold (csc 26e), Steijn (90e+6) - prolongation en cours

FCSB 2 - 0 (2-1) PAOK Salonique : Cisotti (30e), Miculescu (81e)