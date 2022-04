LdC (F) : l'OL devance le PSG et prend une option vers la finale

L'Olympique Lyonnais remporte ce premier choc. Opposé au Paris Saint-Germain pour une place en finale de la Ligue des Champions, l'OL ne devait pas se louper dans son enceinte et a pourtant très mal démarré cette partie. Bien entrées dans cette demi-finale, les Parisiennes ont logiquement ouvert le score grâce à Katoto dans les premières minutes (1-0, 6e). Mais rapidement, les Gones ont su revenir au score en égalisant grâce à un penalty de Renard (1-1, 23e).

Quelques minutes plus tard, après une incompréhension entre la défense parisienne et sa gardienne, Macario pouvait en profiter pour faire pression sur le but adverse et faire le break après un but complètement surréaliste (3-1, 51e). Après une main dans la surface rhodanienne, Paris pouvait ensuite réagir avec Dudek (3-2, 58e), sans pouvoir égaliser. L'OL va donc devoir assurer sa qualification, à Paris, lors du match retour le 30 avril prochain.