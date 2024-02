Gambardella : le tirage au sort des quarts et des demi-finales

Après la Coupe de France, c’est au tour de la Coupe Gambardella d’organiser ses quarts et ses demi-finales. Le tirage au sort a eu lieu ce midi au siège de la Fédération Français de Football. Parmi les 8 dernières équipes présentes dans la compétition, on en compte 7 du championnat national U19 (1), et un dernier candidat issu du niveau ligue (2), l’AS Nancy-Lorraine.

Ce dernier sera opposé à Metz pour un derby qui s’annonce incertain malgré l’écart supposé entre les deux formations. Le vainqueur de cette rencontre affrontera Troyes ou Toulouse pour une place en finale au stade de France. Enfin, Reims recevra Brest avant une possible confrontation face à Rennes ou l’OM, véritable choc de ces quarts de finale, qui se tiendront le 31 mars.

Tirage au sort des quarts de finale :

Troyes (1) - Toulouse (1)

Nancy (2) - Metz (1)

Reims (1) - Brest (1)

Rennes (1) - OM (1)

Tirage au sort des demi-finales :

Reims (1) ou Brest (1) - Rennes (1) ou OM (1)

Nancy (2) ou Metz (2) - Troyes (1) ou Toulouse (1)