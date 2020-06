Wayne Rooney compare le Liverpool de Jürgen Klopp au MU de Sir Alex Ferguson

Entraîneur légendaire de Manchester United de 1986 à 2013, Sir Alex Ferguson a outrageusement dominé le football anglais lors de son passage sur le banc des Red Devils. Le technicien écossais a par exemple remporté 13 des 20 titres de champion d'Angleterre remportés par le club mancunien dans son histoire, auxquels il faut notamment ajouter deux Ligues des Champions (1999 et 2008). Cette époque est révolue mais à en croire Wayne Rooney (34 ans), ancien protégé d'Alex Ferguson à MU (2004-2017), le Liverpool de Jürgen Klopp, ultra dominateur depuis plusieurs mois en Premier League, peut atteindre un niveau de régularité similaire dans les prochaines années.

«Klopp dit qu'il est impossible pour un club de dominer comme United l'a déjà fait, mais il a tort. Il existe un moyen simple pour Liverpool (de le faire) : laissez Klopp continuer indéfiniment (à entraîner les Reds). Ses joueurs entrent sur le terrain en croyant qu'ils vont remporter chaque match et ils le pensent toujours même lorsqu'ils sont menés d'un but. C'est la mentalité que nous avions à United. Là où nous avions Sir Alex Ferguson, ils ont Jürgen Klopp. A 16 ans, quand j'ai décidé de débarquer à Old Trafford, ce n'était pas seulement pour jouer pour Manchester, c'était parce que je voulais jouer pour Alex Ferguson. Selon moi, c'est la même chose pour Klopp. J'adorerais jouer sous ses ordres, mais ailleurs qu'à Liverpool», a ainsi écrit le capitaine de Derby County ce dimanche dans sa colonne du Sunday Times. Rooney a également ajouté que le Manchester City de Pep Guardiola devrait être la seule menace pour la domination potentielle des Reds, eux qui se dirigent tout droit vers leur 19e titre de champion d'Angleterre. Et qui se rapprochent donc dangereusement du record de Manchester United...