CdM 2022, Argentine : Juan Pablo Sorin raconte les débuts de Lionel Messi en sélection

A la veille de la demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar, opposant l'Argentine et la Croatie, les 47 millions d'Argentins se préparent à ce duel pour une place en finale du Mondial. Derrière cet objectif se cache la mission personnelle de Lionel Messi d'emmener son pays sur le toit du monde. Une obsession que se rappelle l'ancien international Juan Pablo Sorin (76 sélections) : «Il était très jeune, venait d'être sacré champion du monde U20. On voyait déjà que c'était un truc incroyable, un joueur complètement à part, avec une vitesse de dessin animé. Et un amour du ballon. Il était tout le temps avec un ballon, partout. Être témoin de ses premiers pas a été un privilège. Je revois son premier but contre la Serbie, ou l'action contre le Mexique : il renverse vers moi, je centre vers Maxi Rodriguez qui marque», a affirmé l'ancien Parisien dans les colonnes de L'EQUIPE ce lundi.

Le latéral gauche aux cheveux longs n'a pas hésité à comparer le parcours de La Pulga avec celui de Diego Maradona. Eternelle comparaison en Argentine : «Si on a atteint la finale en 2014, c'est parce qu'il a joué un grand Mondial, même s'il n'a pas marqué dans les matches à élimination directe. Contre l'Iran, le Nigeria, il a été essentiel. Je préfère retenir le positif. C'est émouvant. On a vu Maradona en 1986 et 1990, grâce à lui on a tous appris comment défendre le maillot argentin. Voir Leo aujourd'hui, voir son dévouement, le voir répondre présent à chaque fois qu'on a besoin de lui comme sur ce Mondial, chapeau ! l y a un message très puissant de ne pas abandonner, de continuer d'essayer, et il lui reste deux matches pour réussir son défi. Il s'est préparé pour que ce soit sa saison, avec le PSG et au Mondial. », a ensuite poursuivi Sorin qui a tenu à souligner «les belles choses» réalisées par Messi en Ligue 1.