Thibaut Courtois a fait une folie à 6 M€ !

Ce mercredi soir, le Real Madrid va affronter Liverpool en 1/8e de finale retour de la Ligue des Champions. Loin d’être exemplaire à l’aller, Thibaut Courtois espère se rattraper, lui qui veut aider son club. Un club où il se sent très bien d’ailleurs. Le Belge vient d’acquérir une luxueuse maison dans la capitale espagnole selon AS.

La suite après cette publicité

Une demeure appartenant à Miguel Bosé, un chanteur connu de l’autre côté des Pyrénées. AS explique que Courtois a déboursé 6 millions d’euros pour acheter cette maison de 1000 m² construite sur un terrain de 10 000 m² et située à Somosaguas. Quand on aime, on ne compte pas après tout !

À lire

La déclaration de Carlo Ancelotti qui ne va pas plaire à Kylian Mbappé

Pour ce match retour Real - Liverpool, Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FM10. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur une victoire du Real (cotée à 2,25) pour tenter de remporter 22,50€.