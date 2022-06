Perquisitions à Angers et à l'ASSE : Jalal Benalla se défend

Quelques jours après l'ouverture d'une enquête visant plusieurs agents de joueurs à la suite de plusieurs transferts douteux, amenant notamment des perquisitions dans les sièges de l'AS Saint-Etienne et l'Angers SCO, le conseiller sportif et ancien judoka Jalal Benalla cité dans cette affaire a tenu à se défendre et à mettre les choses au clair, par le biais de ses avocats.

«plusieurs organes de presse ont relayé ces dernières heures des informations approximatives ou inexactes au sujet d’une affaire en cours dans le cadre de laquelle Monsieur BENALLA JALAL a été entendu. Il déplore que son nom ait été imprudemment cité, au mépris de la présomption d’innocence ; qui lui est due, comme à tout autre citoyen. Le 15 juin 2022, Monsieur BENALLA JALAL a répondu à l’ensemble des questions qui lui ont été posées par les enquêteurs. Il conteste vigoureusement les faits qui lui sont reprochés, et se tient à l’entière disposition de la justice pour apporter les clarifications qu’elle exigerait de lui. Il conteste vigoureusement les faits qui lui sont reprochés, et se tient à l’entière disposition de la justice pour apporter les clarifications qu’elle exigerait de lui», peut-on lire également dans le communiqué du cabinet d'avocat le représentant dans cette affaire. «Monsieur Jalal BENALLA a été remis en liberté ce jour ; sans qu’aucune charge n’ait été retenue contre lui à ce stade», a d'ailleurs conclu le communiqué.