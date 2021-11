PL : Teemu Pukki et Norwich gâchent la première d'Eddie Howe à domicile avec Newcastle

Le match n'avait commencé que depuis 9 minutes lorsque Ciaran Clark a agrippé Teemu Pukki par le maillot alors que l'attaquant finlandais de Norwich City filait seul au but. La sentence n'a pas tardé à tomber : rouge direct. Une balle dans le pied ? Temporairement, oui. Ryan Fraser a d'ailleurs payé la note, en cédant dans la foulée sa place à Federico Fernández. Le deuxième rebondissement d'un scénario aussi complexe qu'imprévisible. Puisqu'après le retour des vestiaires, un corner botté par Jonjo Shelvey a été dévié par ce même Fernández dans les airs avant d'heurter le coude de Billy Gilmour en pleine surface de Norwich (57e). Les minutes sont longues, l'air de St. James' Park devient soudainement irrespirable et Andy Madley, l'arbitre de la rencontre, va regarder les images... avant de désigner le point de penalty (61e).

La suite après cette publicité

Callum Wilson se présente alors logiquement pour défier Tim Krul. Il s'élance, ouvre son pied, mais place mal son ballon ! Krul est sur la trajectoire... Sans parvenir à détourner la course du cuir. Premier tir cadré et but pour les Magpies. 1-0, Newcastle. Pas pour longtemps. Sur la gauche de la surface des locaux, Dimitrios Giannoulis est à la réception d'un mauvais renvoi de Martin Dubravka et centre sur Pukki, qui envoie une mine dans le but des Magpies pour égaliser (1-1, 79e). Dans le temps additionnel, un dernier raid solitaire de Pierre Lees-Melou suivi d'une frappe du droit sera repoussée par la jambe de Dubravka. Rideau. Pour la première d'Eddie Howe à domicile, Newcastle ne gagne toujours pas et comptabilise seulement 7 points après 14 journées. Pour Norwich (18e, 10 points), il s'agit plutôt d'une bonne opération, même si l'exclusion précoce de Ciaran Clark aurait pu permettre aux Canaries d'empocher trois points précieux chez un concurrent direct.

Le classement de Premier League