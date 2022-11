FC Barcelone : Raphinha évoque les raisons de son début de saison compliqué

La suite après cette publicité

Outre Robert Lewandowski, le FC Barcelone a beaucoup misé sur Raphinha lors du dernier mercato estival. Transféré au FC Barcelone contre une somme de 58 M€, accompagné d'un joli contrat sur cinq saisons, le Brésilien ne fait pas l'unanimité en Catalogne et a rapidement perdu sa place de titulaire. Avec 17 rencontres disputées cette saison, il n'a marqué qu'un seul but cette saison, lors de la victoire à Séville (3-0). Au micro de la Cadena SER, le Brésilien a évoqué son début de saison et parle d'une adaptation compliquée.

«Je traverse une période d'adaptation. J'aimerais jouer beaucoup, être sur le terrain chaque minute pour aider le Barça, mais je sais que je dois m'adapter à l'équipe et à la Ligue d'Espagne. Au niveau individuel, c'est un peu difficile parce que je suis un attaquant qui aime marquer et faire des passes décisives, et pour le moment, j'ai marqué un but pendant toute la saison officielle. Évidemment, cela me touche un peu, mais je m'adapte, mes coéquipiers m'aident et je travaille dur pour que cette adaptation soit la plus rapide possible», a-t-il avoué.

Raphinha a parlé à Xavi.

Raphinha s'est plaint auprès de Xavi

Pourtant, tout démarrait parfaitement pour lui, au Barça. En amical cet été, il avait inscrit deux buts et une passe décisive face à l'Inter Miami (6-0), avant d'inscrire un bijou en amical, contre le Real Madrid (1-0). Mais la grande forme d'Ousmane Dembélé l'a obligé à aller faire un tour sur le banc. «J'ai dit à l'entraîneur que je voulais aider l'équipe du mieux que je pouvais et on a discuté avec Xavi (...) Comme je suis gaucher, c'est plus facile pour moi d'aller à l'intérieur avec le ballon que lorsque je suis à gauche», a-t-il assuré.

Avant d'évoquer sa concurrence avec Ousmane Dembélé. «Cela ne me dérangeait pas d'être en concurrence avec Ousmane Dembélé, qui est un grand joueur. J'aime cette compétition avec des joueurs de grande qualité, et j'aime concourir à ma place, là où je suis plus à l'aise et où je peux contribuer à l'équipe», a évoqué l'international brésilien. Sélectionné pour disputer le Mondial 2022, dans quelques jours, Raphinha compte sur cet événement pour réussir sa deuxième partie de saison à Barcelone.