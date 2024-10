EdF : Giroud justifie la retraite de Griezmann

Il y a quelques jours, Antoine Griezmann annonçait à la surprise générale la fin de sa carrière internationale. À 33 ans et alors qu’il rêvait de disputer le Mondial 2026 aux États-Unis (avec Canada, Mexique), l’attaquant de l’Atlético de Madrid a donc décidé de ne pas poursuivre l’aventure en Bleus. Une décision étonnante qui interroge.

Au micro de Téléfoot, Olivier Giroud a été amené à revenir sur cette décision et l’ancien buteur des Bleus a sa petite explication notamment après l’Euro de l’été dernier. «Le voir comme ça (ndlr : pendant l’Euro), ça fait quelque chose. C’est quelqu’un d’entier. C’était un Euro délicat pour beaucoup et pour lui aussi. Peut-être que ça aussi, ça a joué dans sa prise de décision… Il y a eu la retraite d’Hugo Lloris, Raphael Varane, Blaise Matuidi, Steve Mandanda, moi, Paul Pogba qui n’est plus là…même si on a cette capacité d’adaptation par rapport à la nouvelle génération, ça a pu jouer dans son esprit. Le brassard de capitaine ? Il a dit que ça l’avait affecté, c’est légitime». Preuve de la période difficile à gérer pour le Français, après la rencontre face à l’Espagne à l’Euro, Antoine Griezmann aurait éclaté en sanglot auprès de ses proches. Un Euro qui a peut-être tout changé…