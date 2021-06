Euro 2020, Croatie - Espagne : mais que devient Marko Pjaca ?

Titulaire surprise à l'Euro 2016 contre l'Espagne, Marko Pjaca connaît l'un des moments culminants de sa carrière. Annoncé comme un des futurs grands talents de la Croatie, l'ailier natif de Zagreb profite du bon début de tournoi de sa sélection qui a glané quatre points en deux matches ainsi que sa qualification. Aux côtés d'Ivan Perisic et de Nikola Kalinic, celui qui n'a alors que 21 ans va régaler. Multipliant et réussissant les dribbles dans son couloir droit, Marko Pjaca donne le tournis aux défenseurs espagnols et aux téléspectateurs. Clef dans un match remporté 2-1, il a donné un autre sens à sa carrière grâce à 90 minutes de haute qualité.

La suite après cette publicité

Sous le charme, la Juventus n'hésite pas une seconde et met 23 millions d'euros sur la table pour s'attacher ses services. «J'ai choisi la Juventus parce que je suis venu ici pour atteindre mes objectifs personnels. Je pense que la Juventus va beaucoup grandir dans les années à venir. C'est pourquoi j'ai choisi cette équipe, car elle me donne la chance de jouer en Ligue des champions et c'était ma principale motivation. Sur le plan personnel, j'espère devenir un grand joueur dans les années à venir, j'espère pouvoir aider l'équipe et rendre l'entraîneur heureux» évoquait-il à son arrivée en provenance du Dinamo Zagreb. Les débuts sont pourtant compliqués pour Marjo Pjaca qui obtient peu de temps de jeu et qui va même se blesser pendant deux mois. Une blessure au péroné qui va annoncer le début des problèmes.

Des blessures qui ont ruiné sa continuité

Pourtant, le début de l'année 2017 laissera entrevoir de belles choses. Positionné comme ailier/piston, il brille de janvier à mars avec notamment un but en Ligue des Champions contre le FC Porto, son dernier fait d'arme avec les Turinois. Victime ensuite d'une rupture des ligaments croisés, il va connaître une longue période d'indisponibilité. De retour à l'entraînement en octobre 2017, il ne rejouera pas avec la Juventus et connaîtra un prêt du côté de Schalke 04. Peu utilisé, il se montrera néanmoins performant sur ses quelques minutes disputées avec 2 buts en 7 matches. Trop peu pour espérer revenir par la grande porte du côté de la Vecchia Signora. Disputant cependant la Coupe du monde 2018 avec la Croatie, il participera à trois rencontres (Nigéria, Islande et France) et sera vice-champion du monde tout en rentrant en finale. Depuis, il a connu 5 capes et n'a plus joué en sélection depuis le 15 novembre 2018 et une victoire contre l'Espagne (3-2).

Sorti des plans du sélectionneur Zlatko Dalic, il n'arrive pas à relancer sa carrière en club. Prêté à la Fiorentina, il alternera le bon et le moins bon avant de subir une deuxième rupture des ligaments croisés qui l'éloignera des terrains entre mars et octobre 2019. Après une expérience malheureuse à Anderlecht en prêt, il a passé la dernière saison du côté de Genoa. Enfin dans un rôle plus important, il a retrouvé quelques sensations et a su faire valoir sa polyvalence en évoluant avant-centre, second attaquant, milieu offensif, milieu relayeur et bien entendu ailier gauche. Pourtant dans les chiffres cela n'a pas été transcendant avec 3 buts et 2 passes décisives en 38 rencontres. Toujours sous contrat jusqu'en juin 2023 avec la Juventus, il va faire son retour cet été même si la possibilité d'une résiliation enfle. Lumière croate un soir de juin 2016, Marko Pjaca s'est vite éteint et n'a pas su confirmer tout son potentiel.