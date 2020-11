Le beau geste de Kylian Mbappé pour le Téléthon

Une année pas comme les autres. Avec l'épidémie de coronavirus et le confinement, le Téléthon 2020, qui aura lieu les 4 et 5 décembre, sera forcément particulier. Il sera également plus compliqué, notamment en ce qui concerne la quête de don. Mais les organisateurs de l'évènement peuvent compter sur la générosité de bénévoles, qui donnent de leur temps, mais également de donateurs. C'est le cas de Kylian Mbappé.

Le Parisien explique que la star du Paris Saint-Germain, contactée par Nolwen Le Floch (directrice de la collecte et de la mobilisation du Téléthon) il y a quelques jours, a proposé de faire un don. KM7 a donc offert deux places dans sa loge personnelle au Parc des Princes pour un match du club de la capitale. Et ce n'est pas tout. Le champion du monde 2018, qui s'est déjà distingué par ses initiatives et sa générosité, a offert une rencontre avec lui dans la foulée du match.