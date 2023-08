Panathinaïkos-OM : les supporters marseillais interdits de déplacement

Une nouvelle qui ne devrait prendre de court personne. En effet, les supporters de l’Olympique de Marseille ne seront pas autorisés à se rendre à Athènes pour assister au 3ème tour préliminaire aller de la Ligue des champions face au Panathinaïkos. « Pour des raisons de sécurité liées au risque élevé de troubles à l’ordre public, la police grecque a demandé, comme condition à son approbation du calendrier, qu’aucun billet ne soit fourni à l’équipe visiteuse du match entre le Panathinaïkos et Marseille », peut-on lire dans un communiqué de l’UEFA.

Alors que près de 60 000 fans olympiens étaient réunis à l’Orange Vélodrome pour assister au dernier match amical du club phocéen face au Bayer Leverkusen (1-2), les hommes de Marcelino vont devoir composer sans l’appui du public. Toutefois, à l’occasion du match retour le 15 août prévu en terre marseillaise, les supporters grecs auront droit au même traitement. «L’UEFA a mené sa propre évaluation des risques et a conclu que les deux manches de ce match considérées comme à très haut risque et, pour préserver la sûreté et la sécurité des spectateurs, aucun billet ne devrait être délivré aux supporters visiteurs pour aucun des deux matchs», a également informé l’instance européenne auprès de l’AFP.