Getafe-Real Madrid : les compositions officielles

Un derby de la capitale pour lancer ce dimanche de football, en Liga ! A 14h, en direct commenté sur Foot Mercato, le Real Madrid se déplace au Coliseum Alfonso Pérez de Getafe, pour le compte de la 19e journée. Leader incontesté huit points devant Séville, le Real Madrid veut poursuivre sa marche vers un nouveau titre. En face, les Azulones ne sont que 15e et à lutte pour le maintien, mais ils restent sur 5 matches sans défaite.

Pour sa première de l'année, Carlo Ancelotti est privé d'Eduardo Camavinga, Vinicius Jr et Luka Jovic, positifs au Covid-19. Il opte pour un 4-3-3, avec Vazquez et Mendy pour entourer le duo Militão-Alaba en défense. Le trio de tauliers indéboulonnables est présent au milieu, alors que Karim Benzema est aujourd'hui accompagné par Asensio et Rodrygo aux avant-postes.

Les compositions d'équipes :

Getafe : Soria - Damian, Cabaco, Mitrovic, Cuenca, Olivera - Arambarri, Maksimovic, Aleñá - Ünal, Sandro

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Militão, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Rodrygo