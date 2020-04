Les révélations surprenantes d'Emiliano Insúa sur Zlatan Ibrahimovic

Arrivé au Los Angeles Galaxy début janvier, Emiliano Insúa n'a disputé que deux matches avec sa nouvelle équipe, avant que les compétitions comme la Major League Soccer (MLS) ne soient arrêtées à cause de la pandémie de Covid-19. Et avec son transfert en début d'année, le latéral gauche n'a fait que croiser un certain Zlatan Ibrahimovic, revenu à l'AC Milan depuis quelques semaines. Mais aux États-Unis, l'Argentin a tout de même entendu parler du Suédois, et pas forcément en bien, comme il l'a expliqué sur les ondes de Radio Club 947.

«Honnêtement, je ne le connais pas en tant que personne, mais je sais qu'il a une personnalité étrange. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit des choses assez privées, mais ce ne serait pas bien de parler de quelqu'un que je ne connais pas et avec qui je n'ai jamais été, a déclaré Emiliano Insúa dans des propos relayés par TyC Sports avant de poursuivre. On dit ici qu'il n'était pas un bon coéquipier et que c'est pour cela qu'il est parti. En tant que joueur, il était très bon mais, comme on me l'a dit, il n'était pas un bon coéquipier.» Des déclarations qui ne devraient pas faire plaisir à l'avant-centre suédois, joueur du LA Galaxy de mars 2018 à fin 2019.