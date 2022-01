Mercato ASSE : Pascal Dupraz veut encore des renforts

Présent en conférence de presse au sortir de la défaite des siens à Lyon (1-0, 22e journée de Ligue 1), l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne Pascal Dupraz, qui a déjà enregistré les arrivées de Paul Bernardoni, Sada Thioub, Joris Gnagno et Eliaquim Mangala, a demandé d'autres renforts à sa direction d'ici la fin du mercato.

«On attend des retours, notamment les Canistes (Bouanga, Khazri, Moukoudi, Neyou, Sow). Il y a des manques. Avec la signature de Mangala, il nous faut un attaquant de plus. C'est ce qu'on souhaite, ainsi qu'un joueur de plus pour atteindre les cinq recrues. Il faut moins de frilosité et plus d'armes. Avec davantage d'armes, j'aurais les idées plus claires», a-t-il lâché. À bon entendeur.