OL - ASSE : les notes du match

En ouverture de la 22e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais accueillait son meilleur ennemi Saint-Étienne au Groupama Stadium. Ce 124e derby entre les deux écuries démarrait par un round d'observation, ponctué de quelques fautes et jolis gestes comme ce petit pont de Zaydou Youssouf sur Lucas Paqueta. Au sortir du premier quart d'heure, les Gones allaient prendre l'avantage. Thimothée Kolodziejczak accrochait Moussa Dembélé dans sa surface et concédait un penalty. L'attaquant lyonnais transformait lui-même la sentence (1-0, 15e). Le 4e but de la carrière de l'ancien Parisien dans un derby, le 6e en L1 depuis le début de la saison. La réaction des Verts se faisait attendre.

La suite après cette publicité

Au contraire, ce sont les hommes de Peter Bosz qui se montraient les plus dangereux. Il fallait une véritable parade de Paul Bernardoni, arrivé cet hiver sous la forme d'un prêt en provenance d'Angers, pour empêcher Houssem Aouar de marquer le deuxième but des siens (38e). Anthony Lopes n'était pas en reste. Le portier de l'OL sortait lui aussi le grand jeu quelques instants plus tard devant Mahdi Camara bien lancé par Youssouf (41e). La fin du premier acte était houleuse, marquée par plusieurs épisodes de tensions, un carton jaune pour Camara et la sortie sur blessure du capitaine rhodanien Léo Dubois, touché à la tête et bien malheureux lors de ces quarante-cinq premières minutes.

Bernardoni a gardé son équipe en vie

Au retour des vestiaires, Pascal Dupraz tentait d'inverser la tendance en lançant l'une de ses recrues hivernales, Bakary Sako, en lieu et place d'Adil Aouchiche. Légèrement mieux, les Stéphanois ne se créaient pour autant pas de réelles situations et voyaient leurs adversaires continuer à se montrer menaçants. Sur une inspiration de Lucas Paqueta, Aouar butait encore sur un Bernadoni inspiré (56e). Tout juste revenu de la Coupe d'Afrique des Nations, le Zimbabwéen Tino Kadewere, qui remplaçait Dembélé, mettait lui aussi Bernadoni à contribution avant d'être signalé hors jeu (66e). Après une timide réaction de l'ASSE, avec une frappe lointaine non cadrée de Sako (72e), le portier forézien sortait encore le grand jeu. Il s'interposait victorieusement face à un Kadewere parfaitement lancé en profondeur (73e).

Il était ensuite tout heureux de voir la tentative de Paqueta, à la conclusion d'un contre bien joué avec Aouar et initié par Bruno Guimarães, passer bien au-dessus de ses buts (78e). À force de ne pas concrétiser ses actions, l'OL restait à la merci d'une offensive stéphanoise. Il fallait d'ailleurs un Lopes très vigilant pour préserver l'avantage en sortant rapidement au devant du jeune El Hadji Dieye qui se présentait face à lui (81e). Jean-Philippe Krasso, lui, ne trouvait pas le cadre de la tête (84e). Castello Lukeba était tout près du break, mais la défense de l'ASSE contrait in extremis (89e). L'OL remportait finalement ce derby, plutôt décevant dans le jeu, confirmant son redressement. L'ASSE s'enfonce un peu plus dans la crise...

L'homme du match : Lukeba (7,5) : positionné dans l'axe gauche de la défense à trois, le jeune Castello Lukeba a été très impressionnant défensivement. Propre dans ses interventions, il a aussi su bien anticiper les déplacements de ses partenaires et de ses adversaires. Et c'est important dans un dispositif comme celui de l'OL ce vendredi soir. En deuxième période, il n'a pas baissé en intensité et a imposé son rythme. En bref, un match plein pour lui à seulement 19 ans.

Olympique Lyonnais

Lopes (6) : le gardien portugais qui jouait son 300eme match de Ligue 1 n'a quasiment rien eu à faire en première période. Sa parade monstrueuse sur Mahdi Camara (42e) a permis à l'OL de conserver son avantage à la mi-temps. Il n'a rien eu à faire par la suite si ce n'est quelques relances au pied.

Da Silva (5,5): il s'est illustré avec de belles interventions défensives notamment un tacle appuyé, mais précis sur Mahdi Camara dans la surface de réparation (43e). À l'image de ses coéquipiers en défense, il n'a pas eu grand-chose à faire par la suite. Quand son équipe a un peu reculé, il a répondu présent notamment avec des bons gestes défensifs sur des centres. Et dans une défense expérimentale, il a rassuré son équipe.

Thiago Mendes (5,5) : ce vendredi soir, le Brésilien était positionné en défense centrale. Un nouveau rôle pour lui qui n'a pas semblé le mettre réellement en difficulté. S'il a été parfois mal placé sur certaines actions, il n'a pas été inquiété par les attaquants stéphanois. Avec le ballon, et donc positionné plus bas dans la relance, il a souvent joué juste. Pas le match où Thiago Mendes a eu le plus de travail, mais il a eu le mérite de bien le faire.

Lukeba (7,5): voir ci-dessus

Dubois (non noté) : plutôt correct dans les minutes qu'il a eues à jouer, il a été remplacé juste avant la mi-temps après deux chocs à la tête. Les deux fois avec ses partenaires. Il a avait reçu un violent coup de tête dans un duel avec Damien Da Silva. Et s'il a voulu reprendre sa place, le choc, à la tête toujours, avec Moussa Dembélé a eu raison de lui. Remplacé à la 45e par Malo Gusto (6) . Le jeune latéral droit a apporté par sa vitesse sur les contres et a surtout défendu proprement.

Guimaraes (5,5) : gros travail du milieu de terrain brésilien. Comme Caqueret, il a eu énormément d'activité et a récupéré beaucoup de ballons, même s'il en a également perdu quelques-uns. Actif sur les phases défensives, il l'a également été à la construction du jeu avec plusieurs ouvertures très bien senties. On aurait aimé le voir un peu plus prendre le jeu à son compte pour fluidifier les attaques lyonnaises.

Caqueret (6) : dans ce rôle de récupérateur devant la défense, Maxence Caqueret a tranquillement assuré sa mission. Récupérer plusieurs seconds ballons, orienter le jeu rapidement à la récupération. Il a gagné beaucoup de duels. Et même s'il a perdu un peu de lucidité au moment de la dernière passe sur certaines occasions, ce match devrait lui offrir beaucoup de confiance pour le reste de la saison.

Henrique (5,5) : habituellement offensif, il a peu pris son couloir lors de ce match. Le latéral brésilien s'est contenté de bien défendre, chose qu'il a parfaitement réussie. Souvent opposé à Sada Thioub, il a parfaitement pris la mesure de son adversaire (4/5 duels gagnés). Face à une équipe de Saint-Etienne peu offensive, on attendait un peu plus de lui notamment pour épauler Aouar en attaque sur le couloir gauche surtout en tant que piston gauche.

Aouar (6) : il aurait pu finir le match avec un doublé s'il avait fait preuve de plus de précision dans le dernier geste ou s'il était tombé sur un Bernardoni moins décisif. D'abord bien seul après une feinte de Dembélé, il a buté sur l'ancien gardien de Angers (38e). Positionné à gauche de l'attaque, il a multiplié les courses comme un vrai ailier. C'est d'ailleurs sur l'un de ses nombreux appels qu'il s'est présenté seul devant Bernardoni et a une nouvelle fois vu sa frappe être arrêté (55e). Sur une contre-attaque, il n'a pas choisi la meilleure option en servant Paqueta plutôt que Kadewere. Remplacé par Shaqiri à la 80eme.

Paqueta (5) : probablement l'offensif lyonnais le plus discret dans ce match. Aligné sur le côté droit de l'attaque, on ne l'a pas senti très à l'aise surtout lorsque l'OL a joué rapidement vers l'avant. Il n'a pas vraiment pesé sur la défense stéphanoise même si sa qualité technique lui a permis de se sortir de certaines situations. Il a été beaucoup plus à l'aise quand il a dezoné dans le cœur du jeu pour prendre le contrôle du ballon. Sa frappe, totalement dévissée en fin de match, illustre un peu ses difficultés du soir (79e). Remplacé par Cherki à la 80eme.

Dembélé (6,5) : son match a parfaitement débuté avec ce penalty obtenu et magnifiquement bien transformé (15e). Ses courses dans le dos de la défense stéphanoise ont offert énormément de situation à son équipe. C'est lui aussi qui laisse astucieusement passer le ballon entre ses jambes sur la grosse occasion de Aouar (38e). Sa deuxième période aura été plus discrète, mais il a pesé sur la défense adverse. Remplacé par Kadewere (62e). L'international zimbabwéen, de retour de la CAN, a raté deux grosses occasions dans ce match qu'il aurait dû convertir.

AS Saint-Etienne