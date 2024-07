Fabrizio Ravanelli fait son grand retour à l’OM

C’est la nouvelle inattendue du jour. Alors que l’Olympique de Marseille va présenter Roberto De Zerbi demain à 15h, le club phocéen a surpris tout son monde en annonçant le retour au club de l’ancien attaquant Fabrizio Ravanelli. « L’OM est heureux d’annoncer le retour de Fabrizio Ravanelli à l’Olympique de Marseille. L’ancien attaquant olympien, qui a revêtu le maillot bleu et blanc et porté le brassard de capitaine à plusieurs reprises entre 1997 et 1999, revient au club en tant que conseiller institutionnel et sportif », peut-on lire sur le communiqué.

De son côté, l’Italien ne cachait pas sa joie. « Revenir à l’OM, 25 ans plus tard, dans ce rôle de conseiller, constitue pour moi une véritable source de fierté et implique également une grande responsabilité. L’OM et ses supporters représentent assurément l’une des plus belles pages de ma carrière et je reviens à Marseille avec enthousiasme afin de mettre mon expérience au service de l’Institution et du Président Longoria. »