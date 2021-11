OL : Alain Caveglia va remplacer Patrice Girard à la cellule de recrutement

Du côté de l'Olympique Lyonnais, il y a de l'agitation en coulisses. Il y a quelques jours, le directeur sportif Juninho a surpris tout le monde en annonçant son probable départ à la fin de la saison. Les Gones doivent donc chercher son successeur et les pistes sont nombreuses comme nous vous le révélions en exclusivité le 20 novembre dernier. Mais il y a aussi un autre problème à gérer. La semaine prochaine, le recruteur Patrice Girard va partir vers l'Angers SCO, et il va falloir aussi le remplacer. Et le club rhodanien a trouvé la perle rare.

La suite après cette publicité

D'après les informations du quotidien L'Equipe, c'est Alain Caveglia, attaquant de l'OL de 1996 à 2000, qui va prendre sa place prochainement. Le président Jean-Michel Aulas et son équipe l'auraient choisi ce vendredi. Le dirigeant âgé de 53 ans sort notamment d'une expérience au Stade Malherbe de Caen, où il a exercé le poste de directeur sportif de 2011 à 2019.