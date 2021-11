L'OL s'active déjà pour l'après Juninho

La suite après cette publicité

À la veille de l'Olympico face à l'Olympique de Marseille (14e journée de Ligue 1), le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais Juninho a annoncé à demi-mot au micro de RMC qu'il quitterait son poste à la fin de la saison. «J’avais dit que mon cycle durerait trois saisons pour voir ce que je suis capable de faire, je sais que j’ai eu cette opportunité parce que je suis un ancien joueur qui a eu du succès ici, je n’ai aucun problème à assumer ça. À la fin de la saison, je vais bien réfléchir, on verra. [...] J’espère bien terminer la saison et, à la fin de la saison, normalement, c’est fini.»

Une annonce publique pour le moins spectaculaire qui a obligé le président Jean-Michel Aulas à agir dans l’urgence au sein du club jeudi dernier. Si l'on rajoute à cela le départ du recruteur historique de l'OL Patrice Girard pour Angers, où il deviendra le responsable du recrutement à partir du 1er décembre, les Gones vont devoir entamer une mue de leur organisation sportive. Si l'OL ne s'est pas officiellement lancé concrètement en quête du successeur de celui qui est arrivé en juin 2019, certains noms ont déjà été évoqués en interne.

Loïc Désiré et Florian Maurice appréciés par Vincent Ponsot

Parmi eux, on retrouve selon nos informations Loïc Désiré, le responsable de la cellule de recrutement de Strasbourg. Nommé au sein du club alsacien en 2016, l'ancien milieu (46 ans) avait précédemment été recruteur pour l'Ajax Amsterdam durant plus de dix ans. Son expérience comme la qualité du travail exercé au sein du Racing ne laissent pas insensible Vincent Ponsot, le directeur du football de l'OL. Et avant d'en confier la responsabilité à Bruno Cheyrou, les dirigeants lyonnais avaient songé au Français pour prendre en charge la cellule de recrutement.

Le club rhodanien s'est également penché sur d'autres pistes. Comme celle de Florian Maurice, qui était à la tête du secteur sportif entre 2009 et 2020. Un binome que Vincent Ponsot aimerait bien réformer à l'OL. L'ancien Lyonnais fait actuellement les beaux jours du Stade Rennais en tant que directeur technique. Ancien éducateur puis recruteur historique de l'Olympique Lyonnais, Gérard Bonneau a également été évoqué en interne. Actuel directeur sportif du Dijon Football Côte-d'Or, il a toujours montré son attachement à l'OL.