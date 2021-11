OL : Jean-Michel Aulas a éteint le début d'incendie après la sortie de Juninho sur son avenir

«Mentalement, il y a une fatigue énorme, je ne veux pas dépasser une certaine limite, ce n’est pas une menace, rien du tout de ce genre. J’ai de la gratitude pour le club, le président et le gens qui y travaillent, mais moi aussi j’ai beaucoup donné pour ce club. J’espère bien terminer la saison et, à la fin de la saison, normalement, c’est fini.» Les supporters de l'Olympique Lyonnais, et même le club, ne s'attendaient certainement pas à une telle sortie mercredi soir mais sur les ondes de RMC, Juninho a lâché une véritable bombe sur son avenir.

Nommé directeur sportif des Gones en mai 2019 après avoir laissé son empreinte en tant que joueur entre 2001 et 2009, le Brésilien a donc des envies d'ailleurs et le club rhodanien risque de devoir faire sans lui à la fin de la saison, sauf revirement de situation. Ses déclarations ont rapidement fait le tour de la presse française et bien évidemment, le timing, à quelques jours de l'Olympico contre l'Olympique de Marseille, a interrogé. Mais au sein du club, il a fallu réagir rapidement et Jean-Michel Aulas s'en est chargé.

Grosse réunion entre JMA, Juninho, Ponsot et Bosz

Dans son édition du jour, le quotidien L'Equipe affirme en effet que le président de l'OL a eu une réunion jeudi après-midi avec Juninho donc, mais aussi Vincent Ponsot (directeur du football) et le coach Peter Bosz. Il était d'abord question de mercato, mais le boss de la formation lyonnaise a rapidement évoqué les déclarations du Brésilien et a présenté quelques excuses à son technicien néerlandais pour la sortie inattendue de son DS. Mais JMA ne s'est pas arrêté là car il faut aussi gérer la répercussion sur les joueurs.

Et comme l'ajoute nos confrères, Jean-Michel Aulas a demandé à Juninho de parler aux Gones de cet épisode sur son avenir, normalement ce vendredi matin, à un peu plus de 48h de la réception de l'Olympique de Marseille en Ligue 1 (dimanche, 20h45). L'incendie semble donc déjà éteint même si des questions seront forcément posées ce vendredi lors de la conférence de presse d'avant-match. Mais au club, on semble vite vouloir passer à autre chose et se concentrer sur le terrain.