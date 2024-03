Daniel Riolo fracasse totalement Luis Enrique

Parfois réprimandé par les journalistes pour son attitude provocatrice, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique ne s’est pas fait que des amis depuis son arrivée. L’éditorialiste Daniel Riolo fait partie de ses détracteurs, et a dézingué l’attitude du coach espagnol. «C’est une personne que je n’aime pas. Humainement, je ne l’aime pas. Je n’aime pas ce qu’il dégage, je ne pense pas que ce soit quelqu’un de bien. Je pense que c’est quelqu’un d’extrêmement prétentieux qui n’a pas de grande valeur humainement. Je n’ai pas souvent dit ça en 18 ans d’After. Je pense que c’est un copieur et un enfant spirituel de Guardiola comme il y en a plein», a lancé le chroniqueur dans l’After Foot sur RMC

Et d’ajouter : «il y a plein de numéros dans un cirque : ça commence avec M. Loyal, puis tu as les trapézistes, les clowns, le dresseur de chiens, les chevaux, les jongles… On a encore plusieurs mois de cirque, on n’en est qu’au début. Je pense qu’on peut avoir encore d’autres numéros. Il va y avoir une suite en Ligue des champions. En temps normal, c’est déjà impossible de trouver une compo de Luis Enrique… Mais là, jamais je ne me risquerai… Ce que fait Luis Enrique n’a aucun sens et pas uniquement par rapport à Mbappé mais par rapport à l’équipe en général. Ça fait des mois que je dis que je ne comprends rien à ce que fait ce coach. Je ne comprends toujours rien. Je ne comprends pas son jeu des compos. Il y avait un onze en début de saison qui faisait plaisir à tout le monde. Il a décidé de tout péter en faisant comme s’il misait déjà sur l’année prochaine alors que la Ligue des champions va reprendre». Ambiance…